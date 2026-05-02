El querido canterano del Real Zaragoza que acaba de ascender a la mejor Liga del mundo

Mientras parece que el Real Zaragoza está dando sus últimos pasos en el fútbol profesional, Iván Azón, uno de los canteranos blanquillos más destacados de los últimos tiempos, ha vivido este sábado uno de los momentos más especiales de su carrera deportiva. Su equipo, el Ipswich Town, ha ascendido a la Premier League de Inglaterra tras no fallar en la última jornada de la Championship. De esta manera, Azón, si no hay novedades este verano, jugará la próxima temporada en la que para muchos es la mejor Liga del mundo.

El Ipswich dependía de sí mismo para lograr el objetivo y salió decidido a ello. Tanto es así que a los 10 minutos de partido ya dominaba por 2-0 al QPR, lo que le dio tranquilidad para afrontar el resto del encuentro. El ariete aragonés no fue esta vez titular, pero salió en la segunda mitad al campo, en el minuto 70, y pudo disfrutar del mágico día sobre el césped.

De esta manera, Azón completa de la mejor manera su primera temporada completa en el extranjero. Tras su fichaje por el Como italiano el pasado verano, el exjugador del Real Zaragoza aterrizó este verano en uno de los equipos punteros de la Championship y con el sueño del ascenso a la Premier. Algo a lo que Azón ha contribuido con 5 goles y 4 asistencias en los casi 40 encuentros que ha disputado durante la competición.

Además, la característica lucha, entrega y el carácter del aragonés que ya había mostrado el canterano en La Romareda han enamorado a la afición del Ipswich e Iván Azón es uno de los futbolistas más queridos por la hinchada del conjunto británico.