Emilio Larraz confirma su salida del Real Zaragoza: "Chavales, seguid creyendo en el trabajo diario y disfrutad del camino"

Emilio Larraz confirmó a través de sus redes sociales su salida del Real Zaragoza después de cinco años como entrenador del Deportivo Aragón. El aragonés, que ha dirigido más de mil partidos a lo largo de su carrera, se marcha de la entidad tras una exitosa trayectoria en la que, incluso, disputó el playoff de ascenso a Primera RFEF. Sin embargo, este curso no ha podido evitar el descenso a Tercera RFEF tras una convuilsa campaña marcada por la falta de jugadores clave que han ido pasando por el primer equipo y con los que Larraz no ha podido contar durante la práctica totalidad de la temporada.

Larraz dirigió al primer equipo ante la Cultural Leonesa tras la destitución de Gabi pero el 0-5 encajado en un duelo en el que el Zaragoza jugó toda la segunda parte con dos jugadores menos propició su vuelta al filial y la llegada de Sellés. El club nunca aclaró si Larraz hubiese seguido en el banquillo en caso de haber ganado ese encuentro.

"Fin de temporada y fin de ciclo como entrenador del Deportivo Aragón. Cinco años acompañando a nuestros chavales en su camino hacia el fútbol profesional", publica el entrenador en su cuenta de X en un mensaje dirigido a los canteranos: "Chavales, seguid creyendo en el trabajo diario para conseguir vuestras metas, disfrutad del camino y nunca olvidéis que para nosotros siempre seréis los mejores".

El zaragozano se despide con un elocuente "gracias" dirigido "a todos los que me habéis acompañado y de manera tan generosa habéis trabajado en la formación de estos chicos".

La salida de Larraz, en prncipio, iba a ser cubierta por Juan Carlos Beltrán, el deseado por el director deportivo Lalo Arantegui para hacerse cargo del filial. Sin embargo, las negociaciones no han derivado en acuerdo y el exentrenador del Utebo no recalará en la Ciudad Deportiva. Diego Serrano, extécnico del Juvenil A del Huesca, es ahora el mejor colocado para acometer el intento de retorno a Segunda RFEF.