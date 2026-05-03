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El emocionante mensaje de Hugo Pinilla en recuerdo de su madre: "Ojalá poder cambiar mis enfados por abrazos"

El zaragocista escribió un precioso mensaje en Instagram acompañado de una emotiva foto

Hugo Pinilla, de niño, con su madre.

Hugo Pinilla, de niño, con su madre. / Instagram

Luis Alloza

Zaragoza

Hugo Pinilla perdió a su madre el pasado mes de marzo y este domingo, el día de la madre, subió una foto de ella dándole un beso cuando era pequeño con un precioso y emotivo mensaje en una jornada muy especial y dura para él.

El canterano comienza diciendo: "Bueno, no pudo ser este finde. Sé que llegará, y no solo por todo ese trabajo que hay detrás, que nadie sabe y tú sí lo sabías, sino porque hay un motivo mayor: una celebración, un momento tuyo y mío", refiriéndose seguramente al gol que se le resiste y que estuvo a punto de lograr en el descuento contra el Granada.

"Son muchísimas las malas caras que me tuviste que soportar durante este año, que sabes que fue muy complicado para mí, y me acuerdo de lo que me decías: 'Hugo, llegará, estoy segura de ello, el tiempo pone cada cosa en su lugar'", agrega.

Después, Pinilla dice que ojalá "poder volver al mes de enero y cambiar alguno de mis enfados por abrazos, pero sé que me perdonas, como lo hiciste más de mil veces".

"Tú y papá sois el principal motivo de la persona que soy a día de hoy, y aunque sé que vosotros siempre estaréis orgullosos de mí, yo también lo estoy de vosotros. Sé que sabes que me acuerdo y me acordaré todos los días de mi vida de ti. Gracias por todo, MAMÁ; siempre en mi corazón", concluye.

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El mensaje tuvo cientos de comentarios, entre ellos de muchos compañeros de vestuario. Por ejemplo, Juan Larios le dijo que "es un ejemplo y un orgullo ver cómo afrontas cada día". "Por supuesto que llegará", agrega. Marcos Cuenca le puso dos corazones, lo mismo que Saidu y un mensaje muy parecido al de Sebas Moyano.

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