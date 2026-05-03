El emocionante mensaje de Hugo Pinilla en recuerdo de su madre: "Ojalá poder cambiar mis enfados por abrazos"

Hugo Pinilla perdió a su madre el pasado mes de marzo y este domingo, el día de la madre, subió una foto de ella dándole un beso cuando era pequeño con un precioso y emotivo mensaje en una jornada muy especial y dura para él.

El canterano comienza diciendo: "Bueno, no pudo ser este finde. Sé que llegará, y no solo por todo ese trabajo que hay detrás, que nadie sabe y tú sí lo sabías, sino porque hay un motivo mayor: una celebración, un momento tuyo y mío", refiriéndose seguramente al gol que se le resiste y que estuvo a punto de lograr en el descuento contra el Granada.

"Son muchísimas las malas caras que me tuviste que soportar durante este año, que sabes que fue muy complicado para mí, y me acuerdo de lo que me decías: 'Hugo, llegará, estoy segura de ello, el tiempo pone cada cosa en su lugar'", agrega.

Después, Pinilla dice que ojalá "poder volver al mes de enero y cambiar alguno de mis enfados por abrazos, pero sé que me perdonas, como lo hiciste más de mil veces".

"Tú y papá sois el principal motivo de la persona que soy a día de hoy, y aunque sé que vosotros siempre estaréis orgullosos de mí, yo también lo estoy de vosotros. Sé que sabes que me acuerdo y me acordaré todos los días de mi vida de ti. Gracias por todo, MAMÁ; siempre en mi corazón", concluye.

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El mensaje tuvo cientos de comentarios, entre ellos de muchos compañeros de vestuario. Por ejemplo, Juan Larios le dijo que "es un ejemplo y un orgullo ver cómo afrontas cada día". "Por supuesto que llegará", agrega. Marcos Cuenca le puso dos corazones, lo mismo que Saidu y un mensaje muy parecido al de Sebas Moyano.