Un exzaragocista se rompe el tendón de Aquiles y estará ocho meses de baja
Pape Gueye estaba renaciendo en China, donde llevaba 5 goles en 7 partidos
Ahora que el fútbol le estaba volviendo a sonreir a Pape Makhtar Gueye, el senegalés, que tuvo un paso por el Real Zaragoza muy decepcionante, ha visto su carrera interrumpida por una gravísima lesión.
El delantero había firmado por el Shangai Shenhua de China y en sus primeros siete partidos había conseguido anotar cinco goles y ser la referencia ofensiva de su equipo, recuperando sus mejores sensaciones.
Sin embargo, en el último encuentro contra el Chengdu, el líder de la Superliga china, se lesionó de gravedad. Antes hasta le dio tiempo a marcar el 2-1 en el minuto 38 antes de tener que ser sustituido. Además, el duelo terminó en drama, ya que el conjunto visitante le dio la vuelta al electrónico con dos goles en el descuento, en el 92 y el 96 (2-3).
Gueye se rompió el tendón de Aquiles, una de las lesiones más duras y largas del deporte, y se estima que estará ocho meses de baja. Además, tendrá que pasar por el quirófano.
El senegalés llegó al Real Zaragoza gracias a las famosas sinergias del grupo inversor procedente del Oostende belga y las expectativas puestas sobre él fueron enormes por los números que había acreditado en sus años anteriores, su edad y la fuerte apuesta del club.
Sin embargo, su paso por el conjunto aragonés fue un desastre. Solo hizo un buen partido contra el Villarreal B en casa, donde rozó el gol, y el resto de encuentros pasó de puntillas o directamente dejó de contar para los entrenadores. Al final se marchó sin ver portería y con la afición en contra por su bajo nivel y su actitud cuando saltaba al terreno de juego.
Tras ello continuó con su periplo en el RWDM de Bruselas, el Blackburn Rovers y ahora estaba volviendo a reencontrarse con su mejor fútbol en China, pero esta lesión le mantendrá alejando ocho meses del césped.
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