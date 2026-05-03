Guti está a dos partidos de renovar aunque el Real Zaragoza puede rescindir el contrato en caso de descenso

Raúl Guti está a solo dos partidos de renovar su contrato con el Real Zaragoza. El vínculo del canterano con el club expira el 30 de junio, pero existe una cláusula por la que la vigencia se ampliará un año más, hasta 2027, en caso de que el centrocampista dispute 25 partidos oficiales ya sea formando parte del once inicial o jugando al menos 45 minutos. De momento ya lleva 23 que se ajustan a este patrón, ya que los dos últimos no cuentan al no haber llegado a esa cantidad mínima de minutos exigidos.

En todo caso, el contrato incluiría una opción de resolución unilateral por parte del club en caso de descenso a Primera RFEF que, de hecho, figura en la inmensa mayoría de acuerdos firmados con los futbolistas de la actual plantilla. En este sentido, el director deportivo Lalo Arantegui ya admitió, en una entrevista concedida en marzo a este diario, que “en caso de descenso sería una plantilla prácticamente en blanco. Quitando a jugadores canteranos llegados desde el filial, prácticamente ningún jugador tiene contrato con el Real Zaragoza”.

De este modo, si, finalmente, Guti acaba cumpliendo esa cantidad mínima de encuentros disputados y renueva un año más con el Zaragoza, el club aragonés se vería obligado a asumir en torno a 250.000 euros que el tercer capitán del equipo blanquillo tiene establecidos como salario anual desde que llegó procedente del Elche.

Guti, de 29 años, estaba siendo pieza clave en un Zaragoza al que regresó, tras haber estado cedido un año antes, en enero de 2025 en una operación abrochada a última hora por el entonces director deportivo Juan Carlos Cordero y que formó parte de un intercambio con el Elche, en el que recaló Marc Aguado traspasado. Guti firmó por el Zaragoza por lo que quedaba de temporada y una más, con esa posibilidad de ampliar el vínculo durante otra adicional en función del número de partidos jugados.

De este modo, el aragonés volvía a casa por segunda vez después de haber regresado un año antes, entonces cedido desde el Elche. Sin embargo, una grave lesión de rodilla en su primera aparición con el Zaragoza dio por concluida su temporada para regresar al club alicantino, que en 2020 había pagado 5 millones de euros al Zaragoza para incorporar al centrocampista en propiedad en el fichaje más caro en la historia del Elche hasta entonces.

En la actual campaña, Guti fue fijo para Gabi y también para Sellés, que le ubicó en la mediapunta hasta que el aragonés pidió al técnico valenciano volver a su posición habitual, en la sala de máquinas, en la que también fue indiscutible junto a Keidi Bare, con el que formó pareja hasta que cayó lesionado, el 31 de enero de 2026 ante el Albacete, como consecuencia de una rotura parcial del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, lo que le mantuvo inactivo durante casi tres meses.

El canterano volvió al equipo en El Alcoraz, donde participó en los últimos minutos, al igual que el pasado viernes frente al Granada en el Ibercaja Estadio. A pesar de haberse perdido hasta 12 partidos por lesión, solo otros tres jugadores de la plantilla (Francho, Andrada e Insua) han jugado más minutos que Guti esta campaña.

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