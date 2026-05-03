La Real B también se aleja más del Real Zaragoza y el Mirandés cierra la jornada en Almería
El equipo aragonés afronta las cuatro últimas jornadas a 4 puntos de la salvación
La jornada 38 deja al Real Zaragoza un punto más lejos de la permanencia tras la gravísima derrota del conjunto aragonés el viernes ante el Granada. El postrero empate de la Cultural ante el Cádiz aumenta a cuatro los puntos respecto a la permanencia de un conjunto aragonés al que también se le aleja más la Real Sociedad B merced al punto obtenido por la escuadra donostiarra en su feudo frente al Burgos (0-0).
La jornada se cierra con el duelo que enfrenta este lunes al Mirandés y el Almería en terreno andaluz. Los burgaleses, en todo caso, seguirán por delante del Zaragoza pase lo que pase en los Juegos del Mediterrráneo. La próxima jornada, el Zaragoza va a Valladolid, el Cádiz recibe el viernes al Dépor, el Huesca a la Real B y el Mirandés al Eibar.
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