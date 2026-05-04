Agada toma la palabra para liderar la conjura del Real Zaragoza: "Tenemos una oportunidad, vamos a dejarnos todo en el campo"

William Agada fue el sorprendente protagonista de la sesión de entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva. El delantero del Real Zaragoza, que no ha jugado un solo minuto desde hace dos meses y medio y cuya participación desde que fue fichado en enero por Txema Indias se reduce a apenas 42 minutos repartidos en un par de encuentros, tomó la palabra antes de comenzar a trabajar para, en inglés, dirigirse a sus compañeros con un mensaje claro y contundente: "Tenemos una oportunidad, vamos a dejarnos todo en el campo", dijo el nigeriano ante la sorpresa de todos.

El mensaje fue más amplio y se extendió durante varios minutos más en los que Agada recurrió a su vida en África para trasladarles la necesidad de hacer frente a las situaciones difíciles, como la actual para un Real Zaragoza con un pie fuera del fútbol profesional.

Las palabras del delantero recibieron el agradecimiento de sus compañeros. Alguno de ellos, como Kodro, también tomaron la palabra para incidir en esa conjura de cara a los cuatro últimos partidos, en los que el conjunto aragonés se juega la vida. "Tenemos una oportunidad", repitió Agada para finalizar su proclama.