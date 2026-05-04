Real Zaragoza
El canterano del Real Zaragoza que se ha lesionado de gravedad en Portugal
Miguel Puche ha sufrido una rotura del ligamento lateral de su rodilla y estará meses fuera de los terrenos de juego
Muy malas noticias las que llegan desde Portugal. El canterano del Real Zaragoza Miguel Puche ha sufrido una grave lesión que le va a tener apartado de los terrenos de juego los próximos meses. el ahora jugador del Arouca se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla.
El aragonés hizo un mal gesto en un entrenamiento de su equipo y las pruebas a las que se sometió confirmaron los peores augurios para un futbolista nacido en Tarazona, pasó por la cantera blanquilla, debutó con el primer equipo en La Romareda en 2021 y dejó el club tras disputar 52 partidos oficiales y marcar dos goles con el Real Zaragoza.
Puche, que dejó el equipo aragonés en 2023, renovó el pasado año con el Arouca tras un traspaso a coste cero en el que el club aragonés se guardó un porcentaje de una futura venta del jugador.
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