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Condenado un exjugador del Real Zaragoza por rayar el coche del presidente del Atlético Pinto

Los hechos tuvieron lugar en 2022 y la sanción se ha conocido ahora

Piti, en un entranamiento con el Real Zaragoza.

Piti, en un entranamiento con el Real Zaragoza. / ROGELIO ALLEPUZ / ZAR_DIGITAL

Luis Alloza

Francisco Medina Luna, conocido en el mundo del fútbol como Piti, dejó el fútbol hace cuatro temporadas tras una larga trayectoria que le llevó a defender los colores del Rayo Vallecano, Granada o Hércules entre otros equipos. Antes de colgar las botas hace cuatro temporadas, el que también fuera jugador del Real Zaragoza vistió la elástica del Atlético Pinto de la Tercera División de Madrid. Por aquel entonces, el talentoso mediapunta compaginaba las funciones de futbolista con las de copropietario del club.

"Quería volver a jugar al fútbol. Empecé a entrenar con el equipo y no me lo pensé. Nos encontramos un equipo económicamente en la bancarrota. Hacemos de todo", comentó hace unos años en La Sexta. La aventura del jugador catalán en el club madrileño no acabó de la mejor forma posible. Unos años después, el 12 de octubre de 2022, Piti se acercó a un Audi Q7 que estaba aparcado en el centro comercial de Las Rozas Village.

Tras llegar hasta el vehículo, el exfutbolista sacó las llaves de su propio coche para comenzar a rayar el Audi por uno de sus lados. Este coche pertenecía al presidente del Atlético Pinto, el abogado José María Garzón, que ese mismo día se había hecho con el control total del club. Piti cometió esta infracción sin saber que había sido grabado por las cámaras del centro comercial y por las que el dueño tenía instaladas en el interior.

Una sanción económica

Garzón interpuso una denuncia contra el ex del Real Zaragoza que no pudo negar haber dañado el coche. Unos años después y según ha informado el diario El Mundo, el juzgado de lo Penal número 22 de Madrid ha condenado a Francisco Medina Luna, de 44 años, a la pena de seis meses de multa. Algo que se traduce en un pago de 550 euros (a cuatro euros por día) y el abono íntegro de la reparación del Audi Q7.

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El coste de reparación por la raya hecha por el exfutbolista fue de 789,60 euros y afectó a la puerta delantera derecha, la puerta trasera y la aleta trasera de la misma zona. La condena se ha producido con la conformidad del propio exfutbolista, que asumió los hechos desde el principio. Piti comenzó su larga trayectoria como futbolista en el Real Zaragoza a principios de los dos mil. Después se convirtió en leyenda del Rayo Vallecano durante nueva temporadas donde entre medias estuvo en Granada y Hércules.

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