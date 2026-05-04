La extraña situación de Sebas Moyano en el Real Zaragoza: visto y no visto

En la desastrosa temporada del Real Zaragoza hay sitio de sobras para enigmas y enredos. El curso de Sebas Moyano bien puede ajustarse a alguno de estos patrones a tenor del protagonismo del andaluz, que viene alternando largos periodos de ostracismo con sorprendentes irrupciones en las alineaciones.

Especialmente impactante fue su aparición en la foto el pasado viernes ante el Granada, sobre todo, porque nada hacía presagiar su titularidad después de una larga ausencia, seguramente, igual de sorprendente. Y es que Moyano venía de acumular cuatro encuentros consecutivos inédito. O casi. Porque en todo ese periodo su participación con el equipo aragonés se había reducido a un solo minuto disputado frente al Córdoba en tierras andaluzas y con el partido prácticamente decantado para un cuadro local muy superior a un Zaragoza desconocido que bien pudo haber regresado a casa con una goleada en la mochila.

A esa testimonial aparición le sucedió la desaparición durante dos encuentros completos. Moyano se quedó en el banquillo tanto en casa contra el Ceuta (2-2) como en El Alcoraz frente al Huesca (1-0) para dar continuidad a un ostracismo al que ya había quedado sometido frente al Mirandés en el Ibercaja Estadio (1-2).

Pero no era la primera vez que el cordobés pasaba por una situación así. Y es que también apareció por sorpresa en la alineación zaragocista en Leganés (1-1), donde, de hecho, anotó el tanto aragonés al mandar a la red una preciosa asistencia de Cuenca tras una magnífica jugada personal del canterano. Entonces, Sebas venía de una desaparición todavía más prolongada que la última, ya que había permanecido durante cinco partidos completos sin disfrutar de un solo minuto.

Muy poco

Esa ausencia coincidió con la salida de Sellés del banquillo (0-1 en casa ante el Burgos) y la llegada de David Navarro, que no contó con Moyano en ninguno de sus cuatro primeros envites al mando del equipo aragonés. Los buenos resultados (victorias en Cádiz y en casa frente a Almería y Racing con una única derrota en Riazor) llevaron al entrenador zaragozano a mantener su confianza en un mismo once tipo en el que Sebas Moyano no tenía cabida. Las numerosas y relevantes bajas le abrieron, sin embargo, las puertas de la titularidad en Butarque, donde permaneció en el terreno de juego hasta poco más de veinte minutos para la conclusión.

Atrás queda un inicio de campaña en el que Sebas Moyano llegó a ser fijo. De hecho, era inamovible para Gabi, que contó con él en los nueve encuentros que estuvo en el banquillo zaragocista antes de ser destituido. También Emilio Larraz, la elección interina que ejerció de puente entre el madrileño y Sellés, lo incluyó en su única alineación diseñada como entrenador del primer equipo. A partir de entonces, Sebas Moyano desapareció casi por completo, ya que apenas formó en la foto en tres ocasiones (en Granada y Albacete y en el Ibercaja Estadio frente al Cádiz) mientras Rubén Sellés estuvo al mando.

Primer fichaje acometido por el entonces director deportivo Txema Indias el pasado verano, Sebas Moyano se incorporó al equipo blanquillo tras quedar desvinculado del Oviedo para firmar un contrato hasta el 30 de junio de 2027. Nacido en Villanueva del Duque (Córdoba) el 23 de marzo de 1997, el andaluz firmó una notable campaña con el conjunto ovetense, con el que logró el ascenso a Primera División. Durante la temporada, el extremo disputó 37 partidos oficiales, sumando 1.446 minutos y repartiendo un total de 5 asistencias.

Su mejor año en el fútbol profesional lo alcanzó en la temporada 2023-24, también en las filas del Real Oviedo, con un total de 9 goles y 5 asistencias. Antes había pasado por Córdoba, Valencia Mestalla, Lugo o CD Ebro.