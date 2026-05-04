Josep Pedrerol, sobre el Real Zaragoza: "Se nos cae el equipo. Con la afición se podrá volver prontito"

El Real Zaragoza dejó pasar ante el Granada una nueva oportunidad para recortar puntos con la zona de salvación y dormir por unas horas fuera del descenso. La cruel derrota ante el conjunto nazarí sentó como un jarro de agua fría para una afición que no deja de acumular desgracias. El zaragocismo salió del Ibercaja Estadio roto, desolado y con la sensación de que los jugadores no sabían lo que se jugaban.

Otra ocasión perdida que aumenta a cuatro puntos la distancia con un Cádiz que sigue sin conocer la derrota y que está haciendo todo lo posible para que cualquiera de los equipos de la zona roja abandonen esa posición para que entre el equipo gaditano. La situación que atraviesa el Real Zaragoza no pase desapercibida para la prensa nacional. Numerosos periodistas y voces expertas del mundo del fútbol han dado su opinión ante miles de espectadores.

Un nuevo gesto de Josep Pedrerol

A estas alturas de la vida, todo el mundo conoce el cariño que le tiene Josep Pedrerol a Zaragoza y a su equipo. El conocido periodista, cuando tenía 21 años, hizo el servicio militar en Pontoneros, trabajó en Radio Zaragoza y residió en un pequeño apartamento de la calle Miguel Servet. "El cariño es brutal y la gente agradece que tenga palabras bonitas para la ciudad y el equipo en mis programas. Todo son recuerdos preciosos", comentó hace unos años a este diario en una entrevista.

Pedrerol presenta uno de los programas deportivos con más seguidores y espectadores de la televisión en España. Aunque 'El Chiringuito' se centre principalmente en la información sobre el Real Madrid o el FC Barcelona, el periodista siempre tiene un hueco para dedicarle unas palabras a la afición del Real Zaragoza. Ayer, volvió a lanzar ánimos a una hinchada de la que guarda un gran cariño.

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"Ha sido una jornada complicada para el Real Zaragoza. Amigos de Zaragoza, se nos cae el equipo. Pero con la afición del Real Zaragoza, se podrá volver prontito", explicó el periodista al principio del programa. Josep Pedrerol visitó hace algo más de un mes la ciudad para recordar tiempos pasados. El periodista disfrutó de una comida en Casa Pedro, paseó por la plaza del Pilar y se fotografió con numerosos zaragozanos que le identificaron por las calles de la capital aragonesa.