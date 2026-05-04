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Keidi Bare regresa a un grupo sin Saidu y Radovanovic en la vuelta al trabajo del Real Zaragoza

El albanés, que se ha perdido los dos últimos partidos por lesión, podría estar disponible en Pucela mientras que el serbio se ausentó por motivos personales

Keidi Bare, a la derecha, junto a Francho en un entrenamiento del Zaragoza.

Keidi Bare, a la derecha, junto a Francho en un entrenamiento del Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

La vuelta al grupo de Keidi Bare fue la principal novedad en el regreso al trabajo del Real Zaragoza tras la jornada de descanso concedida el domingo por el cuerpo técnico liderado por David Navarro.

De este modo, el albanés, que se ha perdido los dos últimos encuentros por un problema muscular, podría llegar a tiempo para disputar en Pucela el trascendental partido que medirá al conjunto aragonés el sábado ante el Valladolid.

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La sesión contó con la participación de los jugadores del Deportivo Aragón Monzón e Iker García, pero no con Aleksandar Radovanovic, que se ausentó del entrenamiento con permiso del club por motivos personales. Tampoco se ejercitó Saidu, en su caso, por precaución ante los problemas sufridos en el hombro durante el encuentro del pasado viernes.

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