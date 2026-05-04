El Mirandés también pierde y alimenta las esperanzas de salvación del Real Zaragoza

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Kodro se lamenta de una ocasión en el Real Zaragoza-Mirandés

Kodro se lamenta de una ocasión en el Real Zaragoza-Mirandés / MIGUEL ANGEL GRACIA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Se cumplió la lógica en tierras andaluzas y el Almería se deshizo, no sin apuros, del Mirandés en un encuentro con un inicio loco. A los 20 minutos de partido, el encuentro ya iba 2-2, marcador con el que se llegó al descanso. Pero en la segunda parte, los almerienses anotaron dos goles más (4-2) para lograr una victoria que les permite seguir pelando por el ascenso directo.

El resultado de este partido favorece los intereses del Real Zaragoza. Aunque la salvación se iba a quedar a cuatro puntos sucediera lo que sucediera, a los de David Navarro les interesaba que el Mirandés no sumara puntos. Caso idéntico a lo que sucedió con el Huesca, que cayó derrotado ante el Racing de Santander.

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La Segunda División parece empeñada en seguir dando oportunidades al equipo aragonés, que volverá a tener una final el próximo sábado en Valladolid. Todo lo que no sea un triunfo a domicilio será un mal resultado para un Zaragoza que tiene que ganar mínimo 3 de los cuatro partidos que le quedan para tener posibilidades de permanencia.

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