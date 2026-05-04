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La afición del Real Zaragoza vuelva a cargar contra el club con unas pintadas: "Ni nobleza, ni valor"

Las oficinas del club y el entorno de La Romareda han amanecido con una serie de pintadas en contra de club, jugadores y directiva

EN IMÁGENES | Nuevas pintadas en los aledaños de La Romareda

EN IMÁGENES | Nuevas pintadas en los aledaños de La Romareda

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EN IMÁGENES | Nuevas pintadas en los aledaños de La Romareda / Laura Trives

Jorge Bueno

La afición del Real Zaragoza ha dicho basta. La derrota del viernes contra el Granada en el último minuto supuso una nueva estocada para una afición que no para de recibir golpes y reveses en una temporada para olvidar. Con el adiós al fútbol profesional más cerca que nunca, el conjunto dirigido por David Navarro dejó pasar una nueva oportunidad para dormir fuera de los puestos de descenso siete meses después.

Mientras el club decide volver a guardar silencio en la situación más delicada de la historia, con el descenso a Primera RFEF a la vuelta de la esquina, los zaragocistas expresan su malestar en el campo y fuera de este. Las oficinas del Real Zaragoza, situada en la calle Eduardo Ibarra, han amanecido esta mañana con pintadas en contra del club, jugadores y dirigentes.

"Se defiende el escudo, mercenarios", se podía leer en la fachada principal antes de que un operario de limpieza borrará el mensaje. Los aledaños de La Romareda también mostraban una imagen similar. "A Zaragoza la defiende su gente" o "ni nobleza, ni valor, mercenarios" son otros de los mensajes que se pueden leer en las inmediaciones del estadio municipal. Aunque las matématicas todavía dan posibilidades para conseguir la salvación, lo que transmite el equipo sobre el verde no da esperanzas algunas.

Carteles a principios de marzo

No es la primera vez esta temporada que la afición manifiesta su malestar contra los dirigentes y jugadores del Real Zaragoza. A principios del mes de marzo, tras la derrota por 2-0 contra el Albacete, las oficinas situadas en la calle Eduardo Ibarra amanecieron con mensajes en contra de los directivos de la entidad zaragocista.

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En aquella ocasión, se colgaron carteles con la cara de cuatro dirigentes a los que se les señalaba como "culpables". El presidente Jorge Mas, el consejero del área deportiva Mariano Aguilar, el consejero Juan Forcén y el director general Fernando López fueron los señalados en unos carteles (hasta tres a lo largo de toda la fachada). A principios del mes de marzo, aparte de esta denuncia, el colectivo 1932 colgó una pancarta dirigida a los rectores del Real Zaragoza en la que se leía “sois la mayor vergüenza de esta ciudad”.

Vídeo| El cartel que resume el sentir del zaragocismo en las oficinas del club: "Sois la mayor vergüenza de la ciudad"

Vídeo| El cartel que resume el sentir del zaragocismo en las oficinas del club: "Sois la mayor vergüenza de la ciudad"

Jaime Galindo

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