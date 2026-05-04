Ver para creer: el jugador del Real Zaragoza que más faltas comete es su delantero

Hay datos especialmente reveladores y sintomáticos que reflejan problemas graves. Entre estos se debe incluir uno tan extraño como peligroso y que señala a Dani Gómez, el máximo goleador del Real Zaragoza con nueve tantos (tres de ellos de penalti). Pero no es esta la faceta en la que más está brillando el madrileño, que destaca sobremanera en el apartado de faltas cometidas a pesar de su posición avanzada en el campo. Hasta 48 contabiliza ya el punta a lo largo de los 29 encuentros que ha disputado (22 de ellos formando parte del once inicial). Una cantidad desproporcionada para un atacante y muy superior a las cometidas por los defensas, los a los que se les suelen señalar más infracciones de este tipo.

De hecho, Dani Gómez, que comete una falta cada poco más de media hora, arrasa en esta faceta hasta el punto de que se le han pitado en contra 17 faltas más que al segundo zaragocista más señalado en este apartado (Insua, 31).

Pero no es Dani el único delantero blanquillo que figura entre los más infractores de la plantilla. En el tercer cajón del podio aparece otro, Soberón, que acumula 29 faltas (las mismas que Aguirregabiria), lo que viene a acentuar esa querencia de los delanteros zaragocistas en medir mal las entradas a los defensas contrarios, si bien en algunos casos, como el pasado viernes ante el Granada, se han topado con un celo excesivo por parte de los árbitros.

El conjunto aragonés ha cometido 495 faltas, 157 menos que la Real Sociedad B, y El Yamiq, por ejemplo, tan solo ha hecho 5

Pero la insistencia de Dani Gómez en jugar con los brazos y cometer faltas con ellos viene siendo habitual no solo durante este curso sino también a lo largo del pasado. No es capaz del madrileño, al que le han señalado más faltas en contra que a favor (33) de corregir un defecto que, además, le ha costado alguna que otra amonestación ya sea por entrar a destiempo o por protestar al colegiado. Cuatro amarillas acumula ya el punta, que se encuentra apercibido de sanción.

Si la cantidad de infracciones señaladas a Dani llama poderosamente la atención, algo similar sucede con las pocas cometidas por El Yamiq, el central más titular del Zaragoza en estos momentos a pesar de que su rendimiento está siendo mucho más bajo del esperado. Solo 5 faltas ha hecho el marroquí, que, por contra, ha sufrido 16, lo que subraya la falta de agresividad de un equipo en el que a los delanteros se le señalan más faltas que a los defensas y que pese a jugarse la vida, apenas ha hecho 495 en total, 157 menos que la Real B.