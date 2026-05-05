Javier Garcés firmará al menos dos años como director de cantera del Real Zaragoza

Javier Garcés será, casi con total seguridad, el nuevo director de cantera del Real Zaragoza, al menos, durante las dos próximas temporadas. El acuerdo entre el hasta ahora técnico del Juvenil A y el club se encuentra prácticamente cerrado a falta tan solo de pulir los últmos flecos, pero todo apunta a que no tardará en hacerse oficial y, de este modo, Garcés asumirá un puesto que lleva vacante todo el 2026, desde que Ramón Lozano decidió no continuar.

Garcés no será una apuesta eventual del Zaragoza, que ya ha decidido que no esperará más a Ismael Arilla, al que le resta un año de contrato como director de fútbol formativo del Deportivo y que era la opción preferida por el Lalo Arantegui, director deportivo del Zaragoza, que no estaba dispuesto a pagar cantidad económica por incorporar al aragonés y que tampoco optará por Garcées como puente hasta que Arilla quede libre.

Porque, según ha podido conocer este diario, el contrato de Garcés tendrá una duración mínima de dos temporadas (y seguramente alguna más), lo que convierte al técnico zaragozano en una apuesta en firme de la entidad para dirigir la Ciudad Deportiva y acometer las numerosas tareas destinadas a una profunda reestructuración tanto en lo que concierne a recursos humanos como en infraestructuras. Además de Lozano, también acaban contrato y apuntan a dejar el club su mano derecha, Ángel Espinosa y el responsable de metodología José Luis Arjol.

Con la incorporación de Garcés prácticamente cerrada, queda vacante el puesto de entrenador del División de Honor Juvenil. En principio, Diego Serrano, que el pasado verano dejó el Huesca tras dirigir durante dos años al Juvenil A, era el principal candidato, pero la falta de acuerdo con Juan Carlos Beltrán para que el exentenador del Utebo tomara las riendas del Deportivo Aragón provoca que Serrano pase a ser opción para dirigir a un filial que buscará la próxima campaña el retorno a Segunda RFEF tras haber descendido este curso.