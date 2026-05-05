Keidi Bare levanta el pulgar y Aguirregabiria se somete a pruebas en la rodilla en el Real Zaragoza

Keidi Bare sigue con el grupo y, de este modo, el albanés parece recuperado y dispuesto a participar en el encuentro que medirá el sábado al Real Zaragoza con el Valladolid en Pucela. El mediocentro, que se ha perdido dos partidos por una lesión muscular, se ha ejercitado con normalidad por segundo día consecutivo, por lo que todo apunta a que David Navarro podrá disponer de él para la trascendental cita del fin de semana.

En cambio, el técnico zaragocista podría perder a Martín Aguirregabiria, que no ha entrenado este martes debido a unas molestias en la rodilla que van a ser evaluadas a través de pruebas médicas. Si hay lesión, el defensa vasco será baja en Valladolid y quizá durante algún partido más en función del grado de la dolencia.

Además del lareral, tampoco ha estado en la Ciudad Deportiva Aleksandar Radovanovic, que, por segundo día consecutivo, se ha ausentado con permiso del club por motivos personales. En principio, el central estará ya el miércoles con sus compañeros.

Paul Akouokou, por reparto de cargas, ha sido la otra ausencia en la sesión preparatoria completada en las instalaciones de la Carretera de Valencia.