La emotiva dedicatoria de un ex del Real Zaragoza a su madre fallecida tras ganar la Liga: "Han sido meses duros, de los que te cambian por dentro"

El FC Porto se consagró campeón de la Liga Portugal el pasado sábado tras ganar por la mínima en el estadio Do Dragao al Alverca, cuyo propietario es Vinicius Jr. Un solitario tanto de Bednarek a la salida de un córner fue suficiente para que los portistas celebrasen de forma anticipada el título liguero tras tres temporadas consecutivas a la sombra del Sporting CP y Benfica.

El ex del Real Zaragoza, Borja Sainz, figura en la comitiva de campeones de Liga sumando su primer título en su palmarés. El extremo vasco no ha tenido una temporada fácil en Do Dragao donde le han pesado los 17 millones de euros que invirtió André Villas Boas en su contratación tras salirse en el Norwich.

Sainz comenzó como una apuesta fija en el esquema de Farioli formando ataque con el internacional español Samu y Willian Gomes, pero su protagonismo fue a menos a partir del mercado de invierno. La llegada del jovencísimo extremo polaco Oskar Pietuszewski relegó a Borja Sainz a un papel secundario con menos titularidades en la competición doméstica, aunque mucha más presencia en la Europa League hasta su eliminación en cuartos de final por parte del Nottingham Forest.

La peor noticia para el exzaragocista llegó a finales de febrero cuando falleció su madre de forma repentina. "Todavía me cuesta escribir estas palabras. Todavía me cuesta aceptar que ya no voy a escuchar tu voz al otro lado. Todo ha sido tan de repente que sigo ntentando entenderlo. No sé muy bien qué decir. Solo que me duele, muchísimo. Me va a faltar tu llamada después de cada partido, tu manera de estar, de preocuparte por todo y por todos. Eras el corazón de casa. Nos dejas un vacío imposible de explicar, pero también una vida entera de amor, valores y fuerza. Todo lo que soy empieza en ti", se despidió el futbolista de su madre en redes sociales.

De rodillas para celebrar el título

Borja Sainz no se ha olvidado de su madre en la celebración del título con el Oporto. El vasco llevaba una camiseta interior con el mensaje 'Te quiero mamá' que se ha hecho viral en las redes sociales del club. Además, el delantero también se arrodilló y le dedicó el título a su madre Begoña en la pasarela montada a las afueras del estadio Do Dragão donde fueron pasando uno a uno todos los jugadores de la plantilla para recibir el apoyo de los miles de aficionados tras confirmarse el 31º campeonato liguero.

"El sábado fue uno de esos días que no se olvidan. Han sido meses duros, de los que te cambian por dentro. Y en medio de todo eso, el fútbol ha seguido, el equipo ha seguido y yo también. Hoy celebramos una Liga, pero para mí esto va mucho más allá de un título. Va por los que siempre están, aunque no los veas en la grada. Mamá, esto es por ti. Y también por ti Jorge Costa por todo lo que representas para el club", ha escrito Borja Sainz en Instagram en las últimas horas recordando también a la figura del antiguo central del Porto, que falleció el pasado verano tras sufrir un ataque al corazón.

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"Gracias a este grupo por no abandonarme nunca, por empujarme en los momentos en lo que más lo he necesitado. Y a toda nuestra gente por continuar ahí cuando yo no estaba tan cercano, por el cariño, respeto y apoyo en cada partido, que ha hecho que este título sea también vuestro", ha concluido el ex del Real Zaragoza su emotivo post en redes sociales. A falta de dos partidos para el final de la Liga, Borja Sainz ha disputado un total de 42 partidos esta temporada en los que ha marcado 6 goles y dado cinco asistencias.