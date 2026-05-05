Real Zaragoza
LaLiga denuncia los cánticos 'Pulido, muérete' y 'Andrada, mátalo' de la afición del Real Zaragoza
Algunos sectores del Ibercaja Estadio, asegura la entidad, cargaron contra el capitán del Huesca en el duelo del pasado viernes ante el Granada
No es ni mucho menos que LaLiga denuncia cánticos en el estadio del Real Zaragoza. Pero, después de las bochornosas imagenes que dejó el derbi aragonés, empezando por el puñetazo de Andrada al posterior de Dani Jiménez y la trifulca entre ambos bandos, el Ibercaja Estadio, según lo que el Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia, cargó contra uno de los protagonistas de la bronca, Jorge Pulido, durante el encuentro del pasado viernes ante el Granada.
Según el escrito que cada semana remite la Liga de Fútbol Profesional a los órganos pertinentes, "un grupo de aficionados locales ubicados en Zona Baja Gol Sur / Sectores 203 - 204 referenciados por su indumentaria y sus elementos de animación, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 30 segundos el cántico 'Pulido, muérete' dirigido al capitán de la SD Huesca, Jorge Pulido".
Además, la citada denuncia asegura que un "grupo de aficionados locales ubicados en Zona Baja Gol Sur / Sectores 203 - 204 referenciados por su indumentaria y sus elementos de animación, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico 'Andrada, mátalo' dirigido supuestamente al futbolista local Andrada y relacionada con la agresión sufrida la jornada anterior por el futbolista de SD Huesca, Jorge Pulido".
La prevención del Real Zaragoza
Puntualiza LaLiga que "se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado".
Además, la entidad organizadora de la competición asegura que "el club emitió a través del videomarcador de la instalación una creatividad con el mensaje: zaragocistas, nuestra historia se ha construido siempre desde el respeto. Recordad que la imagen del club la cuidamos entre todos. Animemos con pasión, pero siempre sin violencia, racismo, xenofobia ni intolerancia. Evitemos sanciones que perjudiquen a nuestro equipo y sigamos haciendo del Real Zaragoza un club ejemplar. Gracias por vuestra colaboración".
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