El drama familiar del exzaragocista Luis Suárez, dos años y medio sin poder ver a tres de sus hijos: "Los menores continúan siendo privados de ver a su padre"

El exzaragocista Luis Suárez está viviendo una situación muy complicada y es que lleva dos años y medio sin ver a sus hijos pese a que la justicia le ha dado la razón y lo ha denunciado en Instagram en un comunicado muy duro.

Comienza diciendo "un padre, 881 días, 28 meses, cerca de dos años y medio". Ese es el tiempo que lleva sin poder ni ver a sus tres hijos "pese a ganar en los tribunales". "La justicia envidencia contradicciones y el incumplimiento reiterado del régimes de visitas. Llevo más de dos años sin ver a mis tres hijos mayores. Dos años de ausencia forzada", prosigue.

Recuerda el cafetero que "los menores están siendo privados de la relación con su padre, una situación que no solo vulnera mis derechos, sino que afecta directamente al bienestar y desarrollo emocional de los propios niños", al mismo tiempo que insiste en que el auto dictado por la Audiencia Provincial de Granada vuelve a poner negro sobre blanco (...) la falta de coherencia y las contradicciones en la versión sostenida por la madre".

La clave

Confirma la Audiencia Provincial que Granada "el archivo de la causa penal por presuntos malos tratos a los menores" porque la denunciante, es decir, su expareja, "incurre en contradicciones difícilmente sostenibles". De hecho, recuerda que es "incompatible" alegar graves episodios de maltrato con haber suscrito un acuerdo amistoso de régimen de visitas.

Además, también el auto asegura que la madre "ha incumplido de forma reiterada el régimen de visitas". "Este caso pone de relieve una problemática cada vez más preocupante: la existencia de resoluciones judiciales favorables que, en la práctica, no se cumplen, generando situaciones de desconexión prolongada entre padres e hijos".

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Por último, el exzaragocista solo pide ver a sus tres hijos mayores igual que hace con el menor y termina: "Hijos míos, cada día estamos más cerca de caminar juntos".