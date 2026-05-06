El Getafe quiere negociar los términos de la cesión de Liso, que en ningún caso regresará al Real Zaragoza

El Getafe ya ha decidido ejecutar la opción de compra que tiene por Adrián Liso, pero ha comunicado ya al entorno del jugador, y en consecuencia al Real Zaragoza, la idea de modificar los términos de la misma, establecida en tres millones por el 50% de sus derechos económicos. La intención del club madrileño no es tanto rebajar la cantidad establecida, que en principio sería la misma, pero sí aumentar los derechos económicos, es decir más de la mitad del pase, por el extremo zaragozano, de buena irrupción esta temporada en la élite y por el que ya hay otras ofertas y fuertes intereses, tanto de España, como del extranjero, tres de Ligas europeas y otra de fuera del Viejo Continente.

El Getafe podría ejecutar esa opción y buscar hacer negocio con otro traspaso del futbolista, al que le espera un verano agitado y que en todo caso no va a regresar al Real Zaragoza con las propuestas que tiene, mucho menos en un escenario de Primera RFEF si se acaba dando el descenso de categoría por parte zaragocista. El club aragonés ya conoce la disposición del azulón, donde no va a continuar José Bordalás, gran artífice del fichaje de Liso y de las buenas temporadas del equipo madrileño pese a sus estrecheces en las arcas, y en el que la no ejecución por parte del Crystal Palace de la opción de compra Chrisantus Uche (en torno a 18 millones) obliga aún más a ventas en la entidad que preside Ángel Torres, si bien serían el propio Uche y Luis Milla los traspasos más factibles en estos meses.

Moneda de cambio por Gabi

La marcha en el verano pasado de Liso, de 21 años, fue la moneda de cambio para que Gabi llegara en marzo de 2025 desde el Getafe B al banquillo zaragocista, una decisión cuanto menos discutible, aunque el entrenador madrileño logró la permanencia y fue despedido con solo nueve jornadas de la actual temporada tras un inicio liguero terrible.

El extremo zaragozano empezó deslumbrando en Primera, siendo hasta Pichichi en las primeras jornadas, fue al Mundial sub-20 con España y mantuvo al volver el estatus de titular con Bordalás, pero en la segunda vuelta lo ha perdido, alternando titularidades y suplencias en los últimos partidos en un Getafe ya salvado. Ante el Rayo, en la última jornada, estuvo en el once. Suma 27 partidos en Primera, 20 de inicio, con tres tantos y una asistencia en 1.630 minutos, unos buenos números teniendo en cuenta que Bordalás lo ha usado más de segundo punta que en la banda y que es debutante en la categoría. Además, disputó tres choques más de Copa.

El Jagiellonia, con una opción de compra por Bazdar de 2 millones por el 80% del pase, y el KS Cracovia, de un millón por Pau Sans, también apuntan a querer negociar esas cantidades cuando llegue el momento

Bazdar y Pau Sans

El Real Zaragoza tiene otras dos cesiones más con opción de compra, ya que la de Sebastian Kosa al Kosice de Eslovaquia no tiene incluida ninguna posibilidad de futuro sobre el central, con contrato hasta 2028 y que regresará en junio con en principio nulas posibilidades de seguir. Samed Bazdar se marchó en enero al Jagiellonia con una opción de compra de dos millones por el 80% de su pase. Ha jugado en 12 partidos en la Ekstraklasa y dos más en la Conference. De esos encuentros, solo en cuatro fue titular y suma tres goles en el equipo polaco, en casi 500 minutos.

Su salida es obligada en caso de descenso por su salario y por la amortización de su fichaje (tres millones al Partizan en el verano de 2023), pero es muy improbable que el Jagiellonia ejecute la opción de compra por esa cifra y sí más factible que busque un acuerdo por una cantidad inferior. Por Bazdar, que apunta a ir al Mundial con Bosnia, puede haber ofertas de traspaso.

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Algo más que Bazdar ha jugado Pau Sans en el KS Cracovia, con 12 partidos, pero casi siempre titular (10) y un gol, con 792 minutos en total, si bien en la última jornada, ante el Zaglebie, se quedó en el banquillo. La idea del Cracovia no pasa por ejecutar esa opción, de un millón por el 80% del pase, y llegado el caso podría buscar un acuerdo por una cifra inferior, aunque desde el club polaco se asegura que esa decisión no está tomada todavía.