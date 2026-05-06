La Guardia Civil estrecha el cerco sobre los autores de las pintadas contra jugadores y directivos del Real Zaragoza

La Guardia Civil ha estrechado el cerco sobre los autores de las pintadas contra jugadores del Real Zaragoza y los actos vandálicos que en las últimas horas han sufrido varios futbolistas de la primera plantilla y el directivo Juan Forcén.

Según las pesquisas del instituto armado, se trataría de un muy reducido grupo de radicales y uno de ellos sería un futbolista de Tercera RFEF que además entrena a un equipo de fútbol base en otro club. Además, este mismo presunto autor fue la misma persona que protagonizó un incidente con Mario Soberón en plena calle, increpándole en presencia de su pareja su rendimiento con el Real Zaragoza.

Entre los jugadores afectados están Rober González, como él mismo contó en rueda de prensa, pero también otros como Pablo Insua, Jawad El Yamiq o Raúl Guti, al que le han hecho las pintadas en un centro deportivo de su propiedad. El canterano blanquillo ha denunciado los hechos y se espera lo mismo de más jugadores a título individual.

El Real Zaragoza como club también está investigando por su cuenta los hechos, ya que además también es parte afectada porque también hubo pintadas contra las oficinas del club y, este miércoles, en la Ciudad Deportiva.

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Además, las palabras de Rober González en rueda de prensa han sido muy bien acogidas por el vestuario del Real Zaragoza, por su condena de los hechos y el tono empleado, y sobre todo por la acogida entre el zaragocismo en redes sociales, ya que la gran mayoría de la afición también ha censurado los actos vandálicos y se ha alineado con Rober en la afirmación de que atacar los domicilios es un acto repugnante y una línea roja que no se debe traspasar.