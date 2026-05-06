La lesión de rodilla de Martín Aguirregabiria no es grave

Martín Aguirregabiria sufre un esguince leve de rodilla, en la zona meniscal, y en principio es baja segura en el Real Zaragoza para el partido ante el Valladolid y muy seria duda ante el Sporting. El lateral vasco, fijo para David Navarro, se retiró con molestias en el entrenamiento del lunes por la tarde y fue examinado con pruebas radiológicas ayer martes, que dictaminaron que el daño en la articulación es leve y que no hay rotura meniscal ni un esguince fuerte.

El periodo de recuperación de un esguince leve de rodilla suele estar en las dos semanas, por lo que lo normal es que el futbolista pueda jugar los dos últimos partidos de Liga, ante Las Palmas y Málaga, aunque eso lo dictaminará la evolución de la molestia, pero al menos la dolencia no es grave y no hay una lesión ósea importante.

Juan Sebastián, el relevo

Aguirregabiria ha sido titular en todos los partidos con David Navarro, que suma 10 jornadas en el banquillo, menos contra el Leganés donde cumplió sanción por ciclo de amarillas. En ese partido lo sustituyó Juan Sebastián, que apunta a regresar al once en Zorrilla de este modo.

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Para el partido ante el cuadro pucelano Navarro recupera a Keidi Bare, tras su leve lesión en la musculatura isquiotibial ante el Ceuta, y tiene las bajas de los sancionados Andrada y Tasende, que cumplen partidos de castigo por sus expulsiones en Huesca, y Saidu, por acumulación de amarillas, ya que vio la quinta ante el Granada, mientras que Tachi y Valery están lesionados. Paul Akouokou empezó la semana con el grupo tras su lesión de rodilla a finales de marzo, un fuerte esguince en su caso, pero el martes estuvo al margen por reparto de cargas y Radovanovic, que no se ha ejercitado estos dos días por permiso por un asunto personal, se espera que lo haga ya este miércoles.