El Real Zaragoza condena en un comunicado "los actos de vandalismo y amenazas cometidos en domicilios familiares, locales particulares e instalaciones del club"

El Real Zaragoza he emitido un comunicado oficial en el que condena "firmemente los actos de vandalismo y amenazas cometidos en domicilios familiares, locales particulares e instalaciones del club en los últimos días", y confirma que "ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes".

El club acepta y comprende "la crítica severa y los reproches derivados de la actual situación deportiva", de la cual, agrega, "asumimos la responsabilidad al cien por cien", pero afirma que "nada justifica la intimidación ni la incitación a la violencia". "Se trata de líneas rojas inaceptables que no pueden ni deben ser traspasadas bajo ninguna circunstancia en esta sociedad", puntualiza, alineándose con las palabras de Rober en rueda de prensa, cuando denunció públicamente los hechos.

Además, exculpa a la gran mayoría del zaragocismo de los actos vandálicos: "También tenemos la certeza de que estos hechos aislados son realizados por una minoría que no representa a la afición de Real Zaragoza ni a sus valores. Los zaragocistas siempre se han caracterizado por un comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera de los estadios, siendo una de las aficiones más reconocidas de nuestro país. De hecho, agradecemos todos los mensajes que han mostrado empatía hacía los afectados y han reprobado estas actitudes inaceptables".

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Por último, el Real Zaragoza recuerda que todavía "tenemos posibilidades de revertir la difícil situación en la que nos encontramos", y recalca la entidad que "estamos convencidos de que solo podremos lograrlo desde la unidad, el compromiso y el apoyo colectivo".