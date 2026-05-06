Rober González denuncia que le han "reventado la puerta" y han hecho pintadas en su casa: "Hay niños que tienen miedo, no beneficia a nadie"

Rober González ha denunciado públicamente en rueda de prensa que esta pasada noche le han "reventado la puerta de su casa" y le han hecho pintadas en su domicilio. Un sector del zaragocismo apedreó el autobús del equipo a la salida del estadio tras la derrota contra el Granada en el último minuto y durante las últimas horas ha intensificado su vandalismo con pintadas en las oficinas y, ahora, en casas particulares de jugadores como el extremeño. Todo ello a escasos tres días de que el Real Zaragoza se juegue la vida en Valladolid.

El mediapunta aseguró que respeta "totalmente" lo que la afición "pueda decir en el campo", es decir, "pitadas y cualquier cosa", incluso "insultos", dijo Rober, ya que "estamos haciendo una temporada de mierda", pero condenó enérgicamente lo que le sucedió esta pasada noche ya que "hay temas que van allá del fútbol que no se deben sobrepasar".

"Esta noche me tocó a mí, me pintaron la casa y me reventaron la puerta. Creo que son temas que no benefician al grupo, porque tenemos familia, tenemos hijos y hay niños dentro de la plantilla que tienen miedo y diría que no beneficia a nadie. No creo que encontremos el punto positivo en esto. Respeto todo lo que pasa en el campo, pero estos temas extradeportivos no creo que ayuden", dijo.

Además, recalcó que los responsables de estos actos vandálicos están muy confundidos con el efecto que pretenten conseguir, ya que "no ayudan al jugador y se pueden pensar que la gente va a correr más o meter más goles y no es un tema que vaya por ahí".

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"Es nuestra familia, que es lo más importante que tenemos para nosotros. Todo el mundo lo que más valora es su familia y ver a tus hijos con miedo o que tu mujer no quiere quedarse sola en casa no beneficia a nadie a nivel individual ni colectivo. Es un tema de calidad humana", aseveró Rober.