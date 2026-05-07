David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "Nos queda vida, todo va al sábado, ahora sí que sí"

La derrota ante el Granada en el último suspiro acercó más al Real Zaragoza a un abismo para el que dispone de 4 finales para intentar regatear y David Navarro se agarra a su confianza y a las matemáticas para apurar las opciones, empezando por ganar en Valladolid. "Nos queda vida, tenemos que abstraernos de lo que sucede alrededor, guardar el dolor, aparcarlo y sacar lo bueno que tenemos, porque todo va al sábado, ahora sí que sí", aseguró el entrenador, todavía creyente en sacar una situación que se ha complicado mucho tras sumar dos puntos de 18: "No nos vamos a rendir, ni voy a permitir que nadie se rinda. Y el que lo haga no va a ser de la partida. Sigo teniendo la confianza en que va a salir bien, en que el destino sea justo con nosotros", añadió.

El caso es que el Zaragoza lleva jugando muchas finales seguidas, con David Navarro hasta 10, en las cuatro primeras sumó nueve puntos y en las seis siguientes no ha ganado y solo logró dos puntos. "El dolor acumulado de estos últimos partidos, por la situación, la frustración es doble. Veníamos de una línea muy buena en cuanto a puntos y contra grandes rivales. Entonces se potencia el dolor. Creo que todos, incluidos los medios y el entorno, hemos entrado en ese, no voy a decir negativismo, pero sí como que se ha pinchado el globo", aseveró, para después dejar claro por dónde pasan las cuentas que él hace, por ganar tres de los cuatro partidos que restan (Valladolid y Las Palmas fuera y Sporting y Málaga en casa), tiendo en cuenta que el Zaragoza tiene 35 puntos, cuatro menos que el Cádiz, que marca la salvación.

"Tenemos que recuperar ese volver a jugar sin pensar, jugar sueltos. Aunque suene a irresponsabilidad: jugar sin pensar en lo que te estás jugando. Creo que estamos fallando más en el aspecto mental"

"En su día al llegar dije que había que ganar uno de cada dos, con eso hacías 45 puntos. Con esa cifra es posible que dé, pero no sé lo que va a suceder. Entonces tenemos que sacar mínimo tres, pero para llegar a tres hay que llegar al uno y ese nos está costando desde hace seis partidos. Hay que sacarlo como sea, es que no hay más", dijo el entrenador, que espera que el Zaragoza se suelte ahora que ya no hay red: "Tenemos que recuperar ese volver a jugar sin pensar, hacerlo sueltos. Aunque suene a irresponsabilidad: jugar sin pensar en lo que te estás jugando. Creo que estamos fallando más en el aspecto mental, con ciertas desconexiones que nos han hecho encajar goles evitables. No hay que pensar en lo que nos estamos jugando, porque ya lo sabemos, lo tenemos grabado a fuego".

"Por nivel de fútbol tendríamos que llevar seis o siete puntos más en esos dos de 18. El equipo está muy condicionado por este mes y medio que no estamos entrenando en condiciones. Todo viene de aquel 'puñetero' partido que tuvimos que jugar en menos de 72 horas (Leganés y Mirandés). Ahí es donde sucede todo"

En todo caso, el Zaragoza no ha ganado en los seis últimos partidos, una racha que "nos penaliza y nos sangra, pero no miro solo a esos dos de 18, porque hemos estado vivos en todos", aseguró, recordando que ante Leganés, Mirandés, Ceuta o Granada el equipo mefreció ganar, si bien en ese último partido no estuvo bien el equipo. "Tengo grabado a fuego también la no rebaja de la sanción a Tasende, la segunda amarilla no sacada ante el Granada (Loïc Williams), las decisiones arbitrales ante el Leganés y el Mirandés y las sacaré para decirlas a la cara cuando sea y a quien correponda. Por nivel de fútbol tendríamos que llevar seis o siete puntos más en esos dos de 18, pero estamos como estamos y hay que afrontarlo, contador a cero y a sacar la victoria", aseveró, Navarro, que aseguró que la charla del lunes de Agada con sus compañeros cuando el nigeriano pidió hablar "no fue motivadora. Compartió con el grupo una inquietud que tenía, no fue una arenga”.

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"La única cuenta es que hay que ganar en Valladolid. El principal fallo que hemos tenido desde que yo he llegado es que en las finales hay goles que no te pueden meter. Ahí es donde tenemos que mejorar"

Cerrar la portería

Además, el entrenador aragonés no cree que el Zaragoza no saliera ante el Granada como si no se jugara la vida, "discrepo con eso, Adrián solo hizo una parada y el equipo presionó y corrió" y recordó el peaje físico que supusieron las pocas horas que hubo entre el choque ante el Leganés en Butarque en Jueves Santo y la visita del Mirandés tres días después: "El equipo está muy condicionado por este mes y medio que no estamos entrenando en condiciones. Todo viene de aquel puñetero partido que tuvimos que jugar en menos de 72 horas. Ahí es donde sucede todo", se quejó, para insistir en el mensaje de la obligación de ganar: "La única cuenta es que hay que ganar en Valladolid. A partir de ahí hay que centrarse en el cómo. Y si a uno solo le van las piernas 60 minutos hay que buscar uno de 60 y otro de 40 minutos para hacer los 100 de partido. El principal fallo que hemos tenido desde que yo he llegado es que en las finales hay goles que no te pueden meter. Ahí es donde tenemos que mejorar. ¿La brillantez? ¿Qué preferís que seamos brillantes o que ganemos en Valladolid? Lo que tenemos que hacer es cerrar la portería y a partir de ahí encontraremos opciones de sacar el partido hacia adelante", cerró