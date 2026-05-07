Un exzaragocista seguirá en el banquillo de su club tras ascender y puede ser rival del Real Zaragoza la próxima temporada

Ha sido uno de los entrenadores que más cerca estuvo de dejar el Real Zaragoza en Primera División y pasó de ser muy querido a cabrear a la afición blanquilla por su fichaje por el Deportivo de La Coruña antes del playoff. Pero el tiempo todo lo cura.

Y ha pasado unas últimas semanas muy complicadas a nivel personal pese a que en lo deportivo iba todo sobre ruedas. Natxo González, extécnico del Real Zaragoza en la temporada 17-18, la que finalizó de forma abrupta en la promoción contra el Numancia, sufrió un infarto que le tuvo en la UCI. Por suerte, aunque sigue algo convaleciente, se ha recuperado del enorme susto.

Su equipo, el Sant Andreu, terminó campeón de su grupo de Segunda RFEF y ha logrado el ascenso a Primera RFEF, consolidando así a Natxo González como uno de los mejores, si no el mejor, entrenador de la historia de la entidad barcelonesa. Suma ya cinco temporadas en el Narcís Sala (camino de la sexta) y es el único técnico con tres títulos del club, que son dos Ligas (Segunda B y Segunda RFEF) y una Copa Cataluña.

Tras el éxito, el Sant Andreu anunció que Natxo González cumplirá el segundo año previsto en su contrato, por lo que será el técnico del cuadro catalán en la categoría de bronce del fútbol español, donde puede coincidir de nuevo con el Real Zaragoza, siempre y cuando consume su descenso de categoría.

El vitoriano fue la primera gran apuesta de Lalo Arantegui cuando firmó como director deportivo en su primera etapa. De hecho, cerró su incorporación al mismo tiempo que César Láinez cogía las riendas del equipo.

De hecho, la relación entre técnico y director deportivo ha ido más allá ya que Natxo colaboraba con la agencia de representación de futbolistas de Lalo, LA Players, que tuvo que cerrar al regresar a los despachos del Real Zaragoza.