Julio Velázquez, exentrenador del Real Zaragoza, tras ganar la Liga con el Levski Sofía: "Veremos hasta dónde podemos llegar en Champions"

Julio Velázquez es uno de los protagonistas del fútbol europeo tras haber logrado romper la hegemonía del Ludogorets, que llevaba 14 años consecutivos siendo el campeón de Bulgaria. El antiguo entrenador del Real Zaragoza, del que no se tiene un gran recuerdo, ha conseguido levantar el título liguero con el Levski de Sofía, que no ganaba el campeonato búlgaro desde hace 17 años. Al haberse coronado como campeón, el conjunto capitalino también ha logrado un billete para las eliminatorias previas de Champions League.

El entrenador salmantino ha dado una pequeña entrevista en el pódcast Play Fútbol de Bruno Alemany en la que ha recordado todas las dificultades que ha tenido el Levski de Sofia antes de su éxito liguero. "Estoy muy feliz, muy contento y muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo. El club llevaba 17 años sin ganar el título y el Ludogorets había sido campeón durante 14 temporadas consecutivas. El ser capaces de haber roto esa hegemonía pues es motivo de orgullo. La respuesta de los jugadores desde el primer día ha sido excepcional y se ha conseguido el título con cuatro jornadas de antelación", ha afirmado Velázquez.

Un Levski de Sofía con más del 70% de plantilla extranjera y sin ningún conocido en sus filas. El equipo, con Everton Bala como jugador más destacado al haber marcado 16 goles, ha logrado alcanzar la barrera de los 76 puntos, 16 más que el Ludogorets, segundo clasificado. "Tiene un presupuesto muy elevado lo que conlleva una mejor estructura y tiene más poder en los mercados de fichajes. Ha estado por encima del resto de los equipos durante muchos años y ha competido en Champions, Europa League. Por eso le doy mucho mérito a lo que hemos hecho", ha analizado Velázquez que también ha destacado el potencial del CSKA Sofía.

Julio Velázquez fue manteado por la plantilla tras ganar el título / LEVSKI SOFÍA

"Nos hemos mostrado muy regulares"

Tras su triste paso por el Real Zaragoza, Julio Velázquez llegó a mitad de la pasada temporada al Levski de Sofía y ya hizo historia al lograr un subcampeonato el año pasado tras más de diez años sin lograrlo. "Cuando llegamos estábamos en quinto lugar y logramos quedarnos subcampeones por lo que nos clasificamos para Europa League. Fuimos eliminados, entramos en Conference y estuvimos cerca de jugar la fase de grupos. Desde el principio dimos la cara en Liga, nos hemos mostrado muy regulares en los resultados y en el juego lo que nos ha permitido tener un nivel de consitencia y aprovechar el desgaste del Ludogorets por jugar en Europa", ha detallado Velázquez en el pódcast de Cadena Ser.

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"El fútbol y la vida te enseñan que hay que afrontar las situaciones día a día y como mucho semana a semana. Hace un año pensaba donde me visualizaba dentro de dos y la vida te dice que te tienes que enfocar en el presente porque el futuro es incontrolable. Tenemos contrato porque renovamos en octubre hasta junio del 2028. Nos hemos clasificado para la Champions y tenemos que jugar la previa y veremos hasta dónde somos capaces de llegar. Entrar en fase de grupos sería algo maravilloso porque hace un montón de años que el club no compite", ha concluido Julio Velázquez.