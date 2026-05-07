Óscar González, exjugador del Real Zaragoza: "Es algo impensable e increíble ver al Real Zaragoza así"

¿Cómo le va a Óscar González? Ahora dando los pasos iniciales de entrenador, ¿no?

Sí, estoy disfrutando del fútbol de otra manera y estoy contento de este camino, me gusta mucho entrenar, disfruto con los chicos, haciéndoles ver que este deporte es muy bonito y que es difícil llegar, pero que al final si lo intentas puede ser que tengas recompensa. Es el segundo año que estoy con el infantil del Valladolid y antes estuve en otro equipo de la capital, el Parquesol. Hay que ir quemando etapas en esta carrera también y el fútbol además se ha vuelto un poco loco con tanta táctica y tantos aspectos que rodean el trabajo de un entrenador.

¿Cuando era jugador veía claro que su destino estaba en un banquillo?

Realmente no, es algo que ha ido surgiendo después. Tengo dos niños, empezaron a jugar al fútbol en el Parquesol y el presidente de ese club me ofreció la posibilidad de entrenar, acepté, me saqué el carnet y ahí ando ahora.

Óscar, durante un partido de su actual equipo. / SERVICIO ESPECIAL

¿Se ve dirigiendo en el fútbol profesional?

No tengo prisa, si llega, magnífico, pero de momento voy tranquilo y quemando etapas. Lo que quiero es disfrutar y estar a gusto. Si un día se da, bienvenido, pero si no se da, tampoco pasa nada.

En el Valladolid en 2024 regresa a su casa, al club en el que se formó, del que dio el salto al Zaragoza, donde se retiró y jugó más temporadas...

Es volver a casa, claro está. Me llamaron y vi que era una etapa bonita que puedo vivir yo y también para los niños a los que entrene por el aprendizaje, por lo que he sido en el Valladolid y los partidos que he jugado en ese club, mi experiencia les puede ayudar mucho.

Se viven tiempos convulsos en el Pucela, tras el descenso de Primera, la campaña que está viviendo...

Es una temporada rara, porque cuando bajas de Primera la idea y lo que todo el mundo piensa es en ascender y tienes más posibilidades económicas para ello, y así era al principio, estábamos entre los candidatos, pero se han complicado mucho las cosas y ahora ya llevamos mucho tiempo mirando a la zona de abajo, con el temor a ese descenso. Yo creo que se va a salvar, que no va a tener ningún problema para conseguir los puntos que le faltan, que entiendo que no son muchos porque los equipos de abajo tampoco están ganando y eso hace menos necesario sumar y es más fácil lograrlo.

"Veo casi todos los partidos del Zaragoza. La situación es mala, claro, y me da pena. Me gustaría mucho que se salvara, la verdad, pero es que además está teniendo mala suerte. Se refleja lo que han perdido, muestra los nervios y las dudas por el difícil contexto que está llevando el equipo"

Entre esos equipos de abajo está el Zaragoza, cuatro años estuvo usted aquí.

No diré que veo todos los partidos, pero sí casi todos los que juega, veo bastante fútbol y al Zaragoza me gusta y hago por verlo siempre que puedo. La situación es mala, claro, y me da pena. Me gustaría mucho que se salvara, la verdad, pero es que además está teniendo mala suerte, el otro día contra el Granada por esa contra final pierde el punto que ya tenía aunque solo le valiera la victoria, lo sucedido con Andrada contra el Huesca... Todo eso refleja lo que han perdido, muestra los nervios y las dudas por el difícil contexto que está llevando el equipo. Creo que, si se centran, realmente tienen posibilidades, todavía se puede, hay puntos de por medio para ello...

El problema es que lleva dos puntos de 18 y así es imposible salir del pozo.

Es cierto, pero he visto al Zaragoza con mucha más mordiente en las últimas semanas. Es un equipo que está vivo, que genera, otra cosa es que después no sea eficaz o no tenga esa suerte, pero de verdad que lo veo con energía, no está muerto. Yo creo que la llegada de David Navarro fue positiva y ves realmente al equipo que pelea y se lo deja todo, está vivo, hay poco que reprocharle en ese aspecto, teniendo en cuenta que esto no es de ahora sino que viene desde hace mucho, ya que la temporada ha sido mala y, tras tantos partidos de Liga, si estás tan abajo es por algo.

"He visto al Zaragoza con mucha más mordiente en las últimas semanas. Es un equipo que está vivo, que genera, otra cosa es que después no sea eficaz o no tenga esa suerte, pero de verdad que lo veo con energía, no está muerto. Yo creo que la llegada de David Navarro fue positiva y ves realmente al equipo que pelea y se lo deja todo"

Ha sido un año muy inestable para el Zaragoza, como los últimos y hasta peor, esa es la clave, muchos jugadores, entrenadores, directores deportivos...

Ese, para mí, es el mayor problema del Zaragoza actual, esa inestabilidad que impide que un gran club con una masa social y una historia magníficas esté donde tiene que estar, que es en Primera, donde ha jugado casi siempre. Y ese problema te lleva a la situación actual, se han vivido ya casos como el Deportivo, el Tenerife, el Málaga... que acabaron bajando, parece que no va a llegar pero al final llega y bajas a Primera RFEF y luego es muy difícil subir. Lo de ascender a la primera como ha hecho el Tenerife es muy complicado, vamos a intentar no bajar, que es lo principal. Eso es importantísimo.

"Con lo vivido ante el Granada piensas que esta ya es la estocada definitiva cuando llevas ya varias, pero las matemáticas siguen dando, lo que pasa es que los partidos se acaban y las oportunidades también. Es que ahora es un no va más para el Zaragoza"

¿Lo ha visto alguna vez al Zaragoza como carne de descenso seguro? Por ejemplo el viernes pasado tras el gol del Granada.

Lógicamente la sensación de que va a suceder eso en ese momento la tienes, piensas que esta ya es la estocada definitiva cuando llevas ya varias, pero las matemáticas siguen dando, lo que pasa es que los partidos se acaban y las oportunidades también. Es que ahora es un no va más para el Zaragoza, son finales absolutas las que quedan y hay que ganarlas.

¿Qué le parece el juego del equipo? ¿A quién destaca?

Pues es difícil destacar a uno, la verdad, creo que hay más nivel futbolístico del que están mostrando y que es vital que limpien las cabezas, lograr un resultado positivo, una victoria, que haga el clic, aunque sea sin jugar bien, como le pasó al Valladolid ante el Sanse. Eso ayuda muchísimo.

Usted vivió cuatro años un Zaragoza de Primera, entre 2004 y 2008, ya que se marchó tras el descenso de ese año. Ahora verlo así...

Si me lo llegan a decir entonces que este club iba a estar 13 años seguidos en Segunda y que ahora tuviera tan cerca el descenso a la tercera categoría... Es que es algo impensable e increíble ver al Zaragoza así, por lo que es esa afición, por lo que ha significado el club, lo que ha logrado. Bajar a lo que era la Segunda B para un equipo así es un palo muy difícil de digerir para la ciudad y para todos los aficionados.

Óscar celebra un gol con el Zaragoza en la 07-08. / EFE / JAVIER CEBOLLADA

¿Qué le dicen los amigos zaragocistas que dejó en la ciudad tras esos años?

Con Zapater hablo con cierta regularidad y ya se puede imaginar cómo está y cómo ve la situación, muy difícil como la vemos todos.

"Es un encuentro de vida o muerte sobre todo para el Real Zaragoza, ya que el Valladolid tiene menos urgencias. Es que creo que si suma algún punto este sábado está salvado prácticamente ya. Espero un Zaragoza que vaya a tumba abierta y que el Valladolid ande con cautela, con esa necesidad de ganar, pero asumiendo que el empate no sería malo"

¿Cómo ve el partido del sábado? Un duelo repleto de nervios, porque los dos necesitan los puntos.

Es un encuentro de vida o muerte sobre todo para el Real Zaragoza, ya que el Valladolid tiene menos urgencias. Es que creo que si suma algún punto este sábado está salvado prácticamente ya, o esas son las cuentas que hago yo. Espero un Zaragoza que vaya a tumba abierta y que el Valladolid ande con cautela, con esa necesidad de ganar, pero asumiendo que el empate no sería malo. Será un duelo con muchos nervios, eso seguro.

No sé si ponerle en el brete de decir quíén quiere que gane el sábado.

El Valladolid claro que prefiero que gane, que por algo estoy trabajando en el club, aunque sea porque me paga todos los meses (sonríe). Mi deseo es que se salven los dos, que el Valladolid sume los puntos que necesita y que el Zaragoza le pueda echar el guante a un Cádiz que lleva tantas jornadas sin ganar y con una dinámica tan mala. Quedan cuatro partidos, está difícil, pero ojalá se dé.

Óscar, entre Cani y David Villa en un partido en Pamplona ante Osasuna. / EL PERIÓDICO

"Fueron años preciosos aquellos cuatro, coincidí con gente espectacular, con futbolistas maravillosos y el recuerdo solo puede ser bueno, con muchas cosas bonitas, como aquella Copa que perdimos en la final, pero meterle seis al Madrid, cuatro al Barcelona de Ronaldinho, eliminar al Atlético en octavos... Eso queda ahí, para siempre, esas noches fueron inolvidables"

¿Qué significa el Zaragoza en la carrera de Óscar González?

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Significa muchas cosas, empezando porque es un grandísimo club, con una enorme afición, en el que estuve cuatro años y es un orgullo haber vestido esa camiseta. Y es una ciudad magnífica que me encanta, si me hubieran dicho de elegir un sitio para vivir habría dicho Zaragoza. Fueron años preciosos aquellos cuatro, coincidí con gente espectacular, con futbolistas maravillosos y el recuerdo solo puede ser bueno, con muchas cosas bonitas, como aquella Copa que perdimos en la final, pero también quedan los seis que le metimos al Madrid, que no se logra todos los días, ni hacerle cuatro al Barcelona de Ronaldinho, eliminar al Atlético en octavos... Eso queda ahí, para siempre, esas noches fueron inolvidables.