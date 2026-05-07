El Real Zaragoza apuesta fuerte por el hispanoecuatoriano Diego Monzón

El Real Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con Diego Monzón para la renovación del canterano por tres temporadas más, hasta 2029. Se trata de una apuesta muy firme del club aragonés en un jugador de solo 18 años y que la próxima temporada estará en el Deportivo Aragón, aunque ya irá trabajando con el primer equipo y que hasta apunta a hacer la pretemporada este verano. La idea es que Monzón esté a caballo entre ambos equipos, aunque en principio jugará con el filial.

Lalo Arantegui, director deportivo zaragocista, tiene mucha confianza en las posibilidades de este futbolista, que precisamente este jueves ha trabajado con el primer equipo a las órdenes de David Navarro ante el gran número de bajas que había. Monzón (Zaragoza, 04/02/2008) llegó a la cantera blanquilla en el Alevín B, por lo que está desde el principio en ella, es un centrocampista polivalente que esta temporada ha competido en el División de Honor Juvenil, en la primera parte de la temporada, y también ha participado de forma regular con el Deportivo Aragón.

Con el filial y a las órdenes de Emilio Larraz ha jugado en 17 partidos, en 16 de ellos de titular desde que debutó en noviembre. Se trata de un centrocampista muy completo, que puede jugar como mediocentro o en doble pivote y de buen despliegue.

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Además, Monzón es un habitual en las categorías inferiores de Ecuador, donde también ha sido convocado para una cita de gran magnitud como el Torneo Sudamericano sub-17. Jugó 5 partidos en la competición que tuvo lugar entre marzo y abril del año pasado. "El Real Zaragoza asegura así la continuidad de un futbolista con gran presente y un prometedor futuro para nuestra cantera", asegura.