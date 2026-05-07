La reflexión de David Navarro sobre las pintadas y los actos vandálicos: "No podemos enfermar en lo más sagrado, en la afición, porque entonces el Zaragoza sí que está herido de muerte"

Los hechos vandálicos con pintadas que han sucedido en los domicilios y centros profesionales de algunos jugadores del Real Zaragoza (El Yamiq, Guti, Rober o Insua) y consejeros (Forcén), denunciados por el propio Rober de forma valiente y condenados por el propio club en un comunicado el miércoles, además de denunciados ante la Guardia Civil. incidentes que se suman a las veces que el bus del equipo ha sido apedreado por los aficionados al acabar a un partido, llevaron a una reflexión muy seria de David Navarro, dejando claro que hay líneas que no se pueden rebasar y que esas cosas son un pésimo síntoma del estado del equipo: "No podemos enfermar en lo más sagrado, en la afición, porque entonces el Zaragoza sí que está herido de muerte", aseveró.

"El tema de las pintadas es difícil porque ya no es por ti, es tu familia la que puede sentir miedo. Ese es un tema muy delicado. Dije el primer día: o será nosotros o no será. Y no estoy diciendo con eso que si sale mal, que entonces haya licencia para algo. Al final el Real Zaragoza es mucho más grande que todos nosotros. Si saliera mal, cuando el Zaragoza recupere su grandeza deportiva, que lo hará más pronto que tarde, esto se olvidará. Pero para los protagonistas en primera línea, este dolor es para siempre. Y no quiero vivir con ese dolor. Tu pierdes un familiar y el tiempo no cura el dolor, te enseña a vivir con él Y yo no quiero vivir con este dolor, voy a hacer todo lo posible hasta el final", empezó asegurando.

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"Entiendo el dolor y la frustración de la gente y que eso en momentos determinados te puedan llevar a hacer cosas que ya no es que no sean correctas, sino que algunas son un delito y te la estás jugando"

"Todos somos parte del Real Zaragoza. Entiendo el dolor y la frustración de la gente y que eso en momentos determinados te puedan llevar a hacer cosas que ya no es que no sean correctas, sino que algunas son un delito y te la estás jugando. Si uno de los objetos que rompe una luna del autobús le da en la cabeza a alguien todos nos lamentaríamos... ", aseveró, para concluir su reflexión sobre lo que sucedió en esos incidentes con el autobús del equipo, en lo vivido con Andrada en Huesca, en las pintadas... "Que dejen de hablar de nosotros por esto; que el Real Zaragoza vuelva a ser noticia por cosas que realmente merece. Los aficionados son el alma de equipo y la situación no puede hacer que se vuelvan fríos, porque entonces el daño estaría entrando en lo más sagrado que tiene el club, que es su afición. Ahí no podemos enfermar, si lo hacemos entonces el club sí que está herido de muerte, lo otro son situaciones deportivas. Tenemos que intentar que el dolor no nos nuble, vamos a intentar canalizarlo en ayudar lo máximo posible porque seguimos vivos. Si la afición del Real Zaragoza pierde el rumbo, estamos perdidos".