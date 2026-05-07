Los únicos dos precedentes en el José Zorrilla a los que se agarra el Real Zaragoza: así fueron las victorias en casa del Real Valladolid

El Real Zaragoza necesita vencer sí o sí en Valladolid para evitar el descenso virtual a Primera RFEF. No hay red, el empate tampoco le vale a un conjunto aragonés que, por si fuera poco, viaja a un estadio que se le ha dado fatal en la categoría de plata y donde solo ha ganado en dos ocasiones. Y las dos consecutivas y hace tiempo ya.

El duelo entre el Real Valladolid y el Real Zaragoza se ha dado más veces en Primera División y en Segunda solo hay 11 precedentes en la división de plata. En seis de ellas vencieron los blanquivioletas (las tres últimas seguidas), hubo tres empates y solo dos victorias zaragocistas, si bien cabe recordar que en las últimas visitas el conjunto pucelano tenía equipos para ascender a Primera.

Así que al conjunto aragonés le toca romper con su historia reciente y con la estadística, vencer en el José Zorrilla y llevarse los tres puntos a casa para tratar de salvar la categoría.

11 años han pasado ya desde que el Real Zaragoza ganase 1-3 en Pucela, en un duelo clave en la jornada 40 que permitió al conjunto aragonés acabar disputando la promoción de ascenso ante el Girona y Las Palmas, un recuerdo que todavía taladra las mentes de todos los zaragocistas.

Aquel día se adelantó el Valladolid con un gol de penalti del exzaragocista Óscar González tras una mano clara de Mario Abrante, pero el conjunto aragonés remontó (merecidamente, porque tuvo muchas ocasiones claras) con un tanto de penalti de Borja Bastón por un claro también agarrón a Jesús Vallejo, un gol de Willian José en un rechace del larguero y la sentencia de Eldin en un mano a mano tras pase de Javi Álamo.

Noticias relacionadas

Y al año siguiente repitió victoria el Real Zaragoza con un estelar Manu Lanzarote. El catalán abrió el marcador rematando con el interior con clase un centro bajo de Diego Rico, igualó Manu del Moral tras un mal rechace de Manu Herrera y, en la segunda mitad, Manu Lanzarote tiró dentro del área y desvió lo justo Pedro Sánchez para establecer el 1-2 definitivo.