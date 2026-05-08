El Cádiz concede otra vida extra al Real Zaragoza, que se quedará a un punto de la salvación si gana en Valladolid
El cuadro andaluz cae en casa frente al Deportivo (0-1)
De nuevo, la competición concede una nueva oportunidad al Real Zaragoza, al que el Cádiz le está otorgando todas las alegrías que el conjunto aragonés es incapaz de dar. Y es que el cuadro andaluz sigue sin levantar cabeza y este viernes volvió a perder, esta vez, en su casa ante el Deportivo (0-1), que se llevó los tres puntos merced a un tanto de Stoichkov en la recta final del choque.
De este modo, el Zaragoza dispone de una nueva oportunidad para acercarse a una permanencia que se quedaría a un solo punto en caso de que los de Navarro consigan ganar en Valladolid y a la espera de lo que haga el Mirandés el domingo en casa frente al Eibar y del duelo entre Huesca y Real B del lunes.
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