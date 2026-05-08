El Cádiz concede otra vida extra al Real Zaragoza, que se quedará a un punto de la salvación si gana en Valladolid

De nuevo, la competición concede una nueva oportunidad al Real Zaragoza, al que el Cádiz le está otorgando todas las alegrías que el conjunto aragonés es incapaz de dar. Y es que el cuadro andaluz sigue sin levantar cabeza y este viernes volvió a perder, esta vez, en su casa ante el Deportivo (0-1), que se llevó los tres puntos merced a un tanto de Stoichkov en la recta final del choque.

De este modo, el Zaragoza dispone de una nueva oportunidad para acercarse a una permanencia que se quedaría a un solo punto en caso de que los de Navarro consigan ganar en Valladolid y a la espera de lo que haga el Mirandés el domingo en casa frente al Eibar y del duelo entre Huesca y Real B del lunes.