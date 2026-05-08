David Navarro no cita a Guti para el partido ante el Valladolid

El Real Zaragoza viajará a Valladolid esta tarde sin Raúl Guti, que en los dos últimos partidos había sido convocado y había tenido minutos, ante el Huesca y el Granada, tras su grave lesión en la rodilla derecha, una rotura parcial del ligamento lateral interno que sufrió el 31 de enero en Albacete y que antes de la misma era absolutamente indiscutible para Gabi y Sellés. El centrocampista, uno de los capitanes y que está a dos partidos de renovar, se ha entrenado esta semana con el grupo con aparente normalidad.

Según algunas fuentes, el centrocampista se encuentra en buen estado y así se lo ha hecho saber al entrenador y en otras se alude a una explicación basada en molestias en la rodilla derecha, por las que se retiró al final de la sesión quejándose en esa articulación. El caso es que no va citado a Valladolid en un partido vital.

Tampoco va, como estaba previsto, Martín Aguirregabiria, que se ha probado este viernes y las sensaciones tras el esguince leve en la rodilla que sufrió en la sesión del lunes no son buenas y tratará de llegar ante el Sporting. Cumic, con una sobrecarga en el isquio, y Agada, con leves molestias tras un pinchazo que ha sufrido en el entrenamiento de este viernes, aunque ambos están casi inéditos para Navarro son las otras ausencias que se suman a las de los sancionados Saidu, Tasende y el meta Andrada y los lesionados Paul, Valery y Tachi. Keidi Bare regresa tras dos partidos de baja por una lesión muscular ante el Ceuta.