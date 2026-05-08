David Navarro recupera efectivos: Rober, Insua, Francho y Aguirregabiria, con el grupo

El Real Zaragoza se ha ejercitado este viernes en la Ciudad Deportiva y lo ha hecho con los retornos previstos tras sus procesos de reparto de cargas de Insua, Rober y Francho, mientras que Martín Aguirregabiria se ha probado para ver si puede jugar mañana en la decisiva final ante el Valladolid en Zorrilla después de sufrir un leve esguince en la rodilla el pasado lunes.

Insua y Francho arrastran molestias en la rodilla, en el caso del capitán por la rotura en el menisco que sufrió en noviembre, y Rober, en la fascia del pie, por lo que se les ha regulado las cargas en estos días y han trabajado al margen hasta este viernes. Bakis, que tampoco se ejercitó el jueves, sí lo ha hecho este viernes, aunque no está teniendo minutos con David Navarro.

En la sesión no han participado Cumic, con molestias en el isquio y que apunta a baja en Pucela, si bien es un jugador que apenas cuenta para Navarro, Paul Akouokou, que seguirá fuera tras superar una lesión de rodilla y ahora tener molestias en el tobillo, Saidu, que lleva un plan específico esta semana ya que es baja por sanción al ver ante el Granada la quinta amarilla, además de los lesionados Tachi y Valery. Son bajas por sanción, además de Saidu, Tasende y Andrada, ambos por sus expulsiones en Huesca.

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Mientras, Keidi Bare es la novedad en esta semana, ya que está entrenando con el grupo desde el lunes y ha completado las dos últimas sesiones. En este viernes han estado de la cantera en la sesión Lucas Terrer y Tobajas, además de los porteros Calavia y Obón, que estarán seguro en la lista para acompañar a Adrián Rodríguez y por las baja de Andrada.