Un exzaragocista hace historia y llega a la final de la Conference League con el humilde Rayo Vallecano

Los partidos están para ganarlos y la historia está para escribirla día a día. Esta es la mentalidad con la que el humilde club de barrio madrileño, el Rayo Vallecano, ha logrado llegar a su primera final, no sólo europea, sin de toda su historia del club. La entidad presidida por Martín Presa ha alcanzado la final de la Conference League en la que se enfrentará al Crystal Palace el próximo 27 de mayo, con una actuación destacada de un exzaragocista que se ha postulado como uno de los objetivos principales de grandes clubes para el siguiente mercado de fichajes veraniego.

Esta perla de origen catalán tiene nombre y apellido: Pep Chavarría (28), quien tuvo recorrido en el Real Zaragoza de la temporada 20/21, cuando llego traspasado desde el Olot por 250.000 euros, hasta la 22/23, tras su venta al club de la capital española por casi 2 millones de euros.

El natural de Figueres disputó dos temporadas completas con el escudo del león, teniendo un papel importante en cada una de ellas y llegando a disputar 37 partidos a lo largo de cada curso, en el que no marcó ni un gol y no dio ninguna asistencia. Su venta se propició en agosto de 2022 en el último día de mercado en la categoría de plata del fútbol español.

Desde entonces Chavarría ha tenido una proyección ascendente en el Rayo y junto a Íñigo Pérez ha logrado sorprender y dar más de un susto a grandes equipos de España y en este caso de Europa.

Pep Chavarría celebrando el pase a la final de la Conference League junto a sus compañeros Dani Cárdenas y Andrei Ratiu / Pep Chavarría (vía Instagram)

El 'eurorayo' se consagra como una realidad tras batir en eliminatorias a clubes como el Samsuspor turco en octavos, el AEK de Atenas en cuartos y al Estrasburgo en 'semis', que con un gol del ariete Alemao tanto en la ida como en la vuelta ha dado un golpe encima de la mesa ante los franceses, que, por otra parte, no contaban con su delantero estrella, Joaquín Panichelli, que hace algo más de un mes se rompió los cruzados y va a estar sin jugar por lo menos siete meses.

Una bala por banda valorada en el Rayo

Una serie de altibajos bajo las órdenes de Andoni Iraola privaron al exzaragocista de mostrar su máximo potencial a su llegada a Vallecas. El guipuzcoano partió a la prestigiosa Premier League para entrenar al AFC Bournemouth en febrero de 2024, equipo al que no pudo llegar acompañado del que por entonces era su segundo entrenador, Íñigo Pérez.

El navarro supo ver la proyección de Chavarría y le convirtió en pieza clave de su once en la posición de lateral zurdo desde que fue nombrado como primer entrenador del Rayo, acumulando hasta 76 partidos disputados en las últimas dos temporadas. Este año ha disputado 40 encuentros, en los que ha dado tres asistencias de gol y ha marcado uno, un impepinable disparo a la escuadra contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano en la sexta jornada de Primera División, pese a que el resultado no acompañara frente a los del Cholo (3-2).

Chavarría tras marcar gol al Atlético de Madrid esta temporada / DAZN

Este protagonismo ganado en los dos últimos cursos ha catapultado su valor hasta los 10 millones de euros, y ya son varios clubes de Europa los que se han fijado en el lateral para reforzar sus filas, como varios de procedencia turca o hasta el mismísimo Atleti, todo un capricho de Mateu Alemany.

Más presencia para el recuerdo zaragocista

Esto supone todo un hito en la historia del club madrileño, que ya se quedó a las puertas de su primera final en la temporada 21/22 cuando cayó en semifinales de Copa del Rey contra el Real Betis Balompié, o si se mira más atrás, en la 81/82, cuando el Sporting de Gijón hizo lo mismo con un global de 4 a 0. Pero esto Pep Chavarría no lo ha hecho sólo, sino que ha sido rodeado de un entorno que también tiene cierta relación con el Real Zaragoza y con Aragón, desde el banquillo, hasta el once titular.

Precisamente en el campo hay que volver a mirar a la defensa, ya que Andrei Ratiu, pese a contar con nacionalidad rumana, tiene raíces en localidades aragonesas que le han visto crecer: Andorra y Aguaviva, ambas en la provincia de Teruel.

Otro es el guardamenta, Dani Cárdenas, que en el último mercado estival estuvo en la órbita del club blanquillo para blindar su portería, aunque finalmente la directiva se acabó decidiendo por Esteban Andrada.

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Y finalmente, el actual míster de Chavarría, Íñigo Pérez, fue uno de los verdugos del Real Zaragoza en los playoffs de ascenso de la temporada 2017/18, ya que el que fue mediapunta en el partido de vuelta en La Romareda con el CD Numancia metió el primer gol que condenó al club aragonés a otra temporada más en Segunda División.