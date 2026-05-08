El protagonista del rival del Real Zaragoza. Marcos André, una referencia de cristal en el Valladolid

No ha tenido suerte Marcos André en su aventura en el fútbol español, ya que las lesiones le han impedido mostrar todo el fútbol que posee el delantero nacido en la ciudad brasileña de Coroatá y que se dio a conocer en España en la UD Logroñés en Segunda B antes de llegar a la cantera del Valladolid y que su cesión al Mirandés en la 19-20, con 12 goles, uno de ellos al Real Zaragoza en La Romareda, le pusiera en el escaparate para que el Valencia pagara 8,5 millones por él en 2021 y apenas jugara en Mestalla y regresara a Pucela. Allí, su fama de futbolista de cristal le ha perseguido y sobre todo le ha impedido tener una continuidad en el conjunto blanquivioleta, que pagó al Valencia dos millones en 2023 por el 50% del pase, firmando por 5 años, hasta 2028, por lo que le quedan dos años allí.

Ha esperado Fran Escribá a Marcos André para este partido después de que en los últimos tiempos haya sufrido una lesión meniscal y otra muscular en el isquiotibial hace dos semanas ante el Sanse y de la que se ha recuperado a toda velocidad para que pueda estar a disposición en teoría del exentrenador zaragocista, que lo ha puesto de titular en seis de las 12 jornadas que lleva en ese banquillo, señal de que le tiene fe y que está muy por delante en sus preferencias de Latasa y del noruego Erlien, llegado en enero, además del canterano Carvajal, los otros delanteros de referencia que tiene la escuadra pucelana. Lo normal es que este sábado sea el futbolista más adelantado del equipo con Chuky por detrás.

Marcos André celebra un gol seguido de sus compañeros. / LALIGA

En Marcos André habita un ariete fuerte, con buena capacidad en el desmarque y en el remate, tanto con ambas piernas como con la cabeza, un futbolista potente, lo que le juega malas pasadas por su musculatura. Es un buen nueve para Segunda, sin duda, y hasta para la élite española, aunque las veces que la ha pisado, con el Valladolid y el Valencia, apenas ha podido brillar, con solo siete goles en tres años en la máxima categoría.

En Mestalla, la apuesta fue enorme por él en agosto de 2021, porque además su fichaje conllevó la salida desvinculado de Kang-In Lee por el cupo de extracomunitarios rumbo a Mallorca, que lo vendió un año después por 22 millones más objetivos al PSG para desesperación che mientras el ariete brasileño se estrellaba en Valencia para que en 2023 se le abriera la puerta de salida, siendo un descarte todo el verano. Volvió entonces a Pucela en la categoría de plata en la 23-24, logrando el ascenso sin ser demasiado protagonista, ni tampoco el curso pasado en Primera.

Escribá recupera hasta 5 titulares ante el Real Zaragoza Fran Escribá, tras retocar el once en la visita a Las Palmas, reservando a jugadores como Juric, Torres, Alejo y Peter Federico, removerá la alineación de inicio en el Valladolid, ya que esos cuatro futbolistas regresarán y también puede contar en principio con Marcos André, que se perdió por lesión el duelo ante el conjunto canario. A todos ellos se les espera de inicio ante el Real Zaragoza, también a Clerc o Chuky, que andan con molestias en esta semana, pero que seguirán siendo de la partida. Escribá tiene las bajas de Garri y de los lesionados de larga duración Ohio, Canós y Bueno y se espera una gran entrada en Zorrrila ya que es el Día de las Peñas y el equipo blanquivioleta tiene la oportunidad de sellar su permanencia puesto que en las tres últimas jornadas el calendario se le empina.

Las lesiones se lo han impedido, también en esta campaña, donde además de sus dolencias actuales pasó por otro problema muscular en el cuádriceps que le dejó seis partidos fuera tras caer en Málaga a finales de noviembre. En este curso, acumula 22 citas en Liga, con 12 de inicio y tres goles, una presencia escasa para un jugador de alto salario y que puede marcar diferencias si las recaídas se lo permiten, algo que no está ocurriendo.

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Queda dicho que Escribá en todo caso le tiene fe y confía en él como referencia, puesto que apunta a tener ante el Real Zaragoza, para ser la mayor amenaza para el conjunto de David Navarro. Marcos André, de orígenes humildes, asegurando que le tocó no pocas veces buscar comida entre la basura de niño en Coroatá, lugar del que ahora es ciudadano honorífico, no ha podido hacerse el sitio en España que sus condiciones le auguraban cuando despuntó en Logroño y sobre todo en Anduva. Las lesiones no le han dejado, al ser un jugador claramente de cristal.