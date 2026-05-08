El Real Zaragoza ejecuta la opción de Hugo Barrachina y renueva por tres años más

El Real Zaragoza ha anunciado este viernes lo que ya adelantó este diario, la renovación de Hugo Barrachina por tres temporadas más, aunque en realidad se trata de una ejecución de la opción de su contrato, que expiraba en junio, para que se prorrogue hasta 2029 y sea a todos los efectos miembro del primer equipo. El central zaragozano es una de las joyas de la cantera y en verano se decidirá si sale cedido, lo que es más factible en caso de permanencia en Segunda, o se queda en la primera plantilla, que es más probable en Primera RFEF.

Barrachina, que el 30 de agosto cumplirá 20 años, es un central zurdo con buerna visión de juego y calidad técnica que llegó a la Ciudad Deportiva en categoría alevín y que ha ido dando pasos hasta alcanzar el primer equipo, con el que ha debutado esta temporada y participado hasta en tres partidos, dos de LaLiga Hypermotion, ante el Burgos y el Albacete, en ambos saliendo desde el banquillo y con Sellés de entrenador, y uno más de Copa del Rey, frente al Mutilvera, donde fue titular. Con David Navarro no ha tenido oportunidades y su presencia en los entrenamientos del primer equipo se ha reducido.

Adermás, tanto en la temporada pasada como en la 23-24 realizó muchos entrenamientos con el primer equipo. Y es que la compaginado la dinámica del Real Zaragoza con la del Deportivo Aragón, con el que ha jugado asiduamente en este curso -26 partidos- y se ha convertido en una pieza clave para Emilio Larraz en el centro de la zaga.

"Internacional con la selección española Sub-18, Barrachina es uno de los proyectos más sólidos de la Ciudad Deportiva y, con esta renovación, el Real Zaragoza se asegura su talento y contundencia por tres temporadas más", asegura la entidad en su página web.

Es la tercera renovación de canteranos para el primer equipo que sella Lalo Arantegui tras las de Hugo Pinilla, hasta 2030, y la de Lucas Terrer, hasta 2029, mientras que está muy atascada, paralizada en la práctica, la de Álex Gomes. Además, Diego Monzón también ha renovado hasta 2029 y el centrocampista hispanoecuatoriano estará en el filial y a caballo con el primer equipo la próxima temporada.