Un Real Zaragoza sin gol entra en la leyenda negra

Aseguraba ayer jueves David Navarro que regalar goles en finales había sido el principal problema desde su llegada y que, por tanto, era fundamental cerrar la portería en las cuatro que le quedaban al Real Zaragoza para intentar sellar una salvación que se ha puesto muy complicada. Sin embargo, el otro gran hándicap de este equipo durante la temporada está en hacer valer su capacidad ofensiva.

Ahora mismo, es el menos goleador de la categoría, con 33 goles (35 lleva la Cultural), suma dos partidos sin anotar, en el derbi ante el Huesca y frente al Granada, encuentros donde además ha bajado su producción ofensiva, y acumula más de siete horas sin marcar en jugada ante un rival en igualdad numérica. Sin embargo, si se bucea en la historia hay algún dato más que establece la terrible falta de pegada de este equipo. Y es que solo en una ocasión tras 38 jornadas llevaba menos tantos que ahora, en la 20-21, donde sumaba 31 a estas alturas.

Desde la 87-88 compitió el Zaragoza en Primera en un torneo de 20 equipos y 38 citas, algo que le había sucedido en Segunda en la 77-78 y en la 71-72. Después, ha vivido Ligas de 22 en la élite (95-96 y 96-97) y todas las de plata que lleva en este siglo, 02-03, 08-09 y las trece de esta eterna travesía por el infierno en la que ahora el objetivo es que llegue la decimocuarta para evitar el descenso a la tercera competición del fútbol español, a Primera RFEF, un desastre histórico. En todas ellas, 41 en total, jugó al menos 38 jornadas como en la actual y solo en esa 20-21, donde JIM tomó a un equipo que caminaba hacia el descenso para salvarlo, llevaba menos tantos que en la actualidad, los mencionados 31, acabando la competición con 37.

En la élite llevaba más

Al curso siguiente, en la 21-22, sumaba los mismos 33 que ahora y finalizó con 39, mientras que las cifras más bajas en Primera en esta larga etapa fueron los 35 de la 01-02, donde bajó, los 36 de la 90-91, que acabó en la promoción ante el Murcia, y de la 11-12, con regate milagroso al descenso, y los 37 de la 92-93 y de la 12-13, la última que ha vivido el Zaragoza en la nobleza del fútbol español en la que históricamente estuvo tan bien situado.

En la categoría de plata, al margen de las dos campañas reseñadas, 20-21 y 21-22, la producción más baja a estas alturas es también reciente, los 36 tantos que sumaba tras 38 citas en la 22-23 y los 37 de la 23-24, por lo que la falta de pegada es un mal muy repetido en esta etapa reciente, si bien el curso pasado y donde también peleaba por no bajar sumaba 51 dianas y acabó con 56, gracias sobre todo a la primera parte de la temporada con Víctor Fernández.

La situación contraria

En el lado contrario, en las temporadas más prolíficas de esas 41, tan alejadas pues de la actual, están la 08-09 en Segunda, con el ascenso con Marcelino García Toral a los mandos, ya que el Zaragoza sumaba 68 muescas a estas alturas y acabó con 79 y, en Primera, en la etapa esplendorosa del equipo que acabó levantando la Recopa en 1995 y que en la 93-94 dio carpetazo a las 38 jornadas de esa Liga con nada menos que 71 tantos.

Ha dejado de anotar en 14 jornadas de las 38 disputadas, mientras que el mejor promedio goleador lo ha vivido con David Navarro, sin ser ni mucho menos excelso, con 10 dianas en 10 citas

En lo que va de temporada, el Zaragoza ha dejado de anotar en 14 de la 38 citas, una barbaridad. Con Gabi Fernández, donde solo se hicieron 6 dianas en nueve choques ligueros, se faltó al encuentro con la portería contraria en el empate ante el Albacete y en las derrotas ante Sanse (1-0), Ceuta (1-0) y Córdoba (0-1), con Emilio Larraz no se marcó en su único partido en el banquillo, aquel dramático 0-5 ante la Cultural, mientras que Rubén Sellés (17 dianas en sus 18 partidos ligueros) vio como su Zaragoza no anotaba en los empates ante el Castellón y en León ante la Cultu y en las derrotas frente a Sporting (1-0), Deportivo (0-2), Albacete (2-0) y Burgos (1-0), esta última la que supuso su sentencia en el banquillo.

Mientras, el Zaragoza de David Navarro ha sido el de mejor promedio anotador del curso, con 10 goles en 10 choques y le faltó marcar en las dos últimas citas, en Huesca y ante el Granada, ambas con derrota y en el choque perdido en Córdoba.

Noticias relacionadas

Dani Gómez suma nueve dianas y es el máximo goleador de un Zaragoza famélico en esa faceta, con Kodro llevando siete y en el que hasta 13 futbolistas han visto puerta

Dani Gómez, con nueve goles, y Kodro, con siete, son los mejores artilleros de este famélico Zaragoza ante el marco contrario, ya que después las cifras son muy bajas: dos suman Rober, Sebas Moyano, Bakis y Soberón y uno El Yamiq, Tachi, Francho, Aguirregabiria, Paul, Toni Moya y Bazdar, con dos tantos más anotados por los rivales zaragocistas en su propio marco, el extremo del Racing Sangalli y el lateral del Granada Oscar Naasei.