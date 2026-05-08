El Real Zaragoza se juega hoy media vida en el JP Financial Estadio en el Cádiz-Deportivo de La Coruña

El Real Zaragoza se juega media vida en Valladolid y la otra media en Cádiz, como en el último mes y medio, cuando está mirando más a lo que ocurre en los encuentros del conjunto amarillo que en los propios.

El conjunto aragonés puede comenzar su partido en Pucela prácticamente desahuciado o tener, otra vez, una ventana de oportunidad para engancharse a la permanencia en la categoría de plata. Y la primera espranza pasa por lo que ocurra en Cádiz esta tarde (20.30).

El conjunto gaditano, que lleva solo 5 puntos en toda la segunda vuelta, le aventaja en 4 al Real Zaragoza. En caso de victoria contra el Deportivo de La Coruña, equipo que se está jugando el ascenso directo y que, a priori, es más favorito al triunfo, el conjunto aragonés afrontaría su duelo de mañana a 7 de la salvación y metiendo una presión tremenda al equipo blanquillo, que de no ganar firmaría su sentencia virtual.

Si empata sería un mal menor y, en caso de derrota, aunque la obligación de ganar en Pucela es la misma, se podría quedar el Real Zaragoza a un punto con 9 por jugarse. Ahora mismo cuentas de la lechera, pero mejor que pierda el Cádiz por los intereses blanquillos. O que no gane al menos.

Además, al Real Zaragoza, entre muchas comillas, le da igual lo que hagan el Mirandés y el Huesca esta jornada. Desde luego, si ganan serán rivales también a los que tendrá que superar el conjunto blanquillo, pero incluso si vencieran, como mucho empatarían al Cádiz.

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Burgaleses y oscenses tienen un punto más que el Real Zaragoza y están a tres del Cádiz. El Mirandés recibe el domingo a las 18.30 al Eibar, que apura sus opciones de jugar playoff de ascenso; mientras que el Huesca cerrará la jornada contra la Real Sociedad B en El Alcoraz el lunes a las 20.30 y ya sabiendo lo que han hecho todos en otro escenario similar al blanquillo, de ganar o descender virtualmente. Aunque ya más complicado, el Leganés, que tiene bien la salvación pero no cerrada, recibe al Racing de Santander en Butarque el domingo a las 16.15. Y en dos semanas hay un Leganés-Cádiz.