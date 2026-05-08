El Yamiq regresa con el Real Zaragoza a Pucela, su otra casa en España

No es un partido más el de este sábado en el Nuevo Zorrilla para Jawad El Yamiq, ya que se mide a su otro equipo en España por primera vez, a un Valladolid en el que militó durante tres temporadas, con dos descensos y un ascenso y que es el club en el que más ha jugado en este país, 70 partidos, antes de marcharse en 2023 al Al-Wehda saudí. El central marroquí debutó en Primera en España con el conjunto pucelano y su paso por ese equipo estuvo muy condicionado por las lesiones. Ahora llega como rival en un Real Zaragoza donde es indiscutible y en el que su nivel está siendo muy bajo, a años luz del rendimiento que dio en su primera etapa de blanquillo, en la segunda parte de la temporada 19-20.

Y es que el defensa marroquí, de 34 años, llegó al Genoa en 2018 desde el Raja Casablanca y en enero de 2020 el Zaragoza logró su cesión con opción de compra de 750.000 euros, solo obligatoria en caso de ascenso, que el equipo entonces dirigido por Víctor Fernández mandó al limbo tras un desastroso papel después del parón del covid, donde además El Yamiq cayó lesionado en el aductor, lo que le hizo perderse las últimas cinco jornadas, aunque el retraso de los playoffs por la polémica del contagio en el Deportivo-Fuenlabrada sí le permitió jugar la funesta promoción ante el Elche. En total, 14 partidos en esa etapa, donde brilló, y 10 en la actual (todos titular y 900 minutos), en la que su nivel ha dado claros pasos atrás tras llegar en enero después de desvincularse del Al-Najma saudí.

El Yamiq celebra un gol con la camiseta del Valladolid ante el Villarreal. / EFE

El buen nivel en aquel paso por el Zaragoza le abrió la puerta de la élite y el Valladolid fue el que más fuerte apostó, con 300.000 euros de traspaso en el acuerdo con el Genoa para empezar en Primera en el club pucelano en la 20-21, bajar en esa temporada y subir en la siguiente. Dos años en Primera (20-21 y 22-23) y uno en Segunda (21-22) acompañaron su paso por el Nuevo Zorrilla, donde las lesiones le impidieron tener la continuidad necesaria, ya que en ninguno de esos tres cursos superó los 25 partidos oficiales jugados y su mejor nivel lo dio en su primera temporada y media, hasta el Mundial en Catar en otoño de 2022. Uno de esos encuentros fue ante el Zaragoza, por cierto, con victoria en Pucela por 2-0 en la segunda jornada de la 21-22 y con el marroquí saliendo desde el banquillo la última media hora.

El Yamiq, internacional con Marruecos en 41 partidos (4 goles) dejó Pucela en agosto de 2023 con una venta por 1,2 millones al Al Wehda, por lo que el club blanquivioleta obtuvo cuatro veces lo pagado por el central pese a ese nivel irregular que tuvo en su otra casa en España. Dos años y medio en Arabia Saudí, donde en agosto fichó por el Al Najma, y su deseo de regresar a la Liga y al Zaragoza pusieron en su camino esa vuelta, renunciando a cantidades importanes, aunque con una cuantiosa rescisión de por medio del club saudí.

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El Yamiq, tras anotar un gol ante el Eibar con el Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA

Lalo, entonces agente y ahora director deportivo, fue clave en su llegada en enero, debutó ante el Eibar con un gol al rival y otro en su marco además de una expulsión, estuvo tres partidos de baja en el estreno de David Navarro por una lesión en el isquio (los problemas musculares son una constante en su carrera) y es fijo en el eje, pese a que su nivel está lejos de lo esperado. Así regresa el defensa a su otra casa.