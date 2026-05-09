David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "El mal del equipo se resume en la falta de contundencia en ambas áreas"

David Navarro encontró un denominador común en todas las pruebas de incapacidad que el Real Zaragoza ha dado durante toda la temporada: «El mal del equipo se resume en la falta de contundencia en ambas áreas», dijo tras la derrota ante el Valladolid en lo que fue una nueva demostración de esterilidad: «El segundo gol es lo de menos. Íbamos 1-0 y no hemos hecho ni un gol, ni siquiera para sumar un punto», sentenció en sala de prensa.

El técnico del conjunto blanquillo cree que el primer tanto encajado tras un cabezazo de Latasa es también una concesión grave: «Creo que incluso viene de un córner o una falta que podemos hacer algo más para evitar». Una acción que tampoco está bien defendida después: «Remata bastante limpio. No he visto el gol aún en vídeo, pero se puede hacer más. Hay bastante gente en el área para que no remate con un metro de ventaja», añadió antes de valorar las carencias del Zaragoza en esa faceta: «El equipo lleva un déficit de encajar goles a balón parado. Hay una cosa que es obvia, que son los centímetros que puedes poner en el campo, eso te ayuda o te perjudica».

En este sentido, considera que tras ese primer tanto «ya vas a remolque» en busca del empate. Además, reconoce que «el equipo lo ha intentado», aunque piensa que a estas alturas «cualquier análisis a nivel deportivo se reduce que se tenía que ganar y no se ha hecho». Tampoco cree que la plantilla se haya borrado de la lucha: «No creo que los jugadores no quieran, si no, no estaría sentado aquí. Lo han intentado, y con el Granada igual, el problema es cuando quieres y no puedes», aseguró.

Aficionados del Real Zaragoza desplazados al José Zorrilla para el partido ante el Valladolid / Carlos Gil-Roig

De tal manera que el Real Zaragoza encadena ya tres derrotas consecutivas: «Hay que encontrar la manera de salir de ese bucle. Dos veces en esta temporada se ha conseguido salir. Estamos en un punto de querer y no poder y hay que salir de ahí». Una complicada situación que responde a muchos factores: «No se puede resumir en una cosa el motivo. Si solo hubiera una cosa para estar como estamos, sería para quitarnos el carné de entrenador a todos los que hemos estado».

No creo que los jugadores no quieran, si no, no estaría sentado aquí. Lo han intentado, y con el Granada igual, el problema es cuando quieres y no puedes David Navarro — Entrenador del Real Zaragoza

Sin embargo, pese a la dificultad y el poco tiempo que queda ya, David Navarro no quiere tirar la toalla y sigue buscando soluciones: «Hay que intentar hacer algo. A ver si tenemos la fortuna y el acierto de encontrarlo y el destino es que nos toca vivir una de esas situaciones rocambolescas a favor. Tenemos que mejorar para que el hilito de vida no se vaya». Para ello se agarra el técnico a la mística del deporte: «Es fútbol, es a lo que te tienes que agarrar. Todos los que estamos aquí hemos visto ya cosas en el fútbol cuando parece que está todo perdido», afirmó.

Para ello, confía el entrenador en una respuesta que sería casi milagrosa a todos los problemas: «Seguro que hay una tecla por ahí escondida y es la que tenemos que encontrar», subrayó.