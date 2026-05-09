El descenso a Primera RFEF del Real Zaragoza ya puede ser matemático la próxima jornada

Al Real Zaragoza le queda recibir el sello del descenso definitivo a Primera RFEF, el de las matemáticas, porque el de las sensaciones hace unas semanas que se ve de una manera inapelable, ya que suma tres jornadas perdiendo y dos puntos de 21 en las 7 citas ligueras que lleva sin ganar. Con cuatro puntos de desventaja con el Cádiz, el descenso podría ser matemático ya la próxima jornada.

El Huesca, que juega este lunes ante la Real Sociedad B en El Alcoraz, y el Mirandés que recibe este domingo por la tarde al Eibar, pueden alcanzar en puntuación a los gaditanos si vencen en los partidos y alcanzan los 39. En todo caso, si el Zaragoza pierde el domingo contra el Sporting en el Ibercaja Estadio y el Cádiz vence dos días antes, el viernes, en su visita a Castellón, el descenso a Primera RFEF ya será matemático para el conjunto de David Navarro.

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En esa tesitura, el equipo zaragocista estaría a siete puntos del conjunto andaluz con solo seis por disputarse, por lo que ya no habría nada que hacer. Tras recibir al Sporting, el Zaragoza debe acudir al estadio de Gran Canaria para visitar a la UD Las Palmas, donde es más factible que llegue el descenso matemático, y en la última jornada es el Málaga el que se pasa por el Ibercaja Estadio.