El drama en el eje del Real Zaragoza riza el rizo. Insua y El Yamiq se retiraron tocados y 'Rado' no se vio para jugar

El eje de la zaga ha sido una fuente de problemas toda la temporada y en Pucela ya rizó el rizo con una sucesión de desdichas que llevaron a que el Real Zaragoza acabara con Álex Gomes y Pomares, que llevaba sin jugar desde el 10 de enero tras un eterno problema de cadera y por no contar después, como pareja en el eje, con un lateral zurdo y un futbolista de 18 años como centrales. El partido lo comenzaron Insua y El Yamiq, con Radovanovic y el canterano y recién renovado Barrachina en el banquillo, además del mencionado Gomes.

Insua había estado entre algodones toda la semana por unas molestias en la rodilla izquierda que ya tiene desde hace tiempo y se tuvo que retirar en el 78 al notar que aumentaba el dolor en esa zona, tras ser letal en la jugada del primer gol a los tres minutos, con un doble error, de despeje primero y de marcaje después a Latasa. El Yamiq, por su parte, también a bajo nivel y con una amarilla, se quedó en el descanso en el banquillo tras un pisotón en el tobillo de Latasa en la primera parte y por la que se le vio cojear en el tramo final hasta que se llegó al intermedio.

Radovanovic era el relevo natural para ambos, pero ni por El Yamiq salió en el inicio de la segunda parte, ya que fue el elegido Álex Gomes, de buen nivel hasta el error en el 2-0 final, ni tampoco lo hizo por Insua, con Pomares señalado para salir, un lateral que llevaba cinco meses sin jugar, y no Barrachina, al que el club acaba de renovar, ejecutando la opción hasta 2029, pero que Navarro no le ha dado minutos (Sellés le hizo debutar). Y es que Radovanovic, que en los primeros entrenamientos de esta semana se ausentó de dos sesiones por cuestiones personales, no se vio en las mejores condiciones anímicas para jugar, no se sentía bien, y Navarro no lo pudo utilizar en Zorrilla al central serbio.

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Quinta amarilla de Pomares

Pomares, además, vio la quinta amarilla en los pocos minutos que estuvo en el campo, por lo que es baja por sanción ante el Sporting el próximo domingo, y Tachi está lesionado en la rodilla, de la que fue operado en el menisco izquierdo desde el 20 de febrero. Mientras, habrá que esperar a la evolución de las molestias de El Yamiq y de Insua, además de al estado de Radovanovic para ver el eje de la zaga ante el conjunto gijonés.