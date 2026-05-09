Keidi Bare, jugador del Real Zaragoza: "Las palabras ni me salen, es un momento difícil para todo el mundo"

Keidi Bare ha tomado la palabra tras el partido ante el Valladolid para disculparse por el mal resultado y tratar de explicar lo que ha llevado al Real Zaragoza a sumar otra dolorosa derrota que lo deja prácticamente muerto en la categoría. "Ahora mismo las palabras ni me salen. Es un momento difícil, para el club, para nosotros y para todo el mundo", ha asegurado el albanés.

El jugador es consciente de que las faltas de intensidad y de concentración han vuelto a condenar al conjunto blanquillo, algo que a estas alturas es ya imperdonable: "No podemos permitirnos, en el minuto 3, que nos marquen un gol de esta manera", ha afirmado en la entrevista para Aragón TV a pie de campo.

Aun así, el futbolista deja la puerta abierta a la remota posibilidad de la salvación después de la derrota ayer del Cádiz y con 9 puntos aún en juego. "Nos quedan tres partidos y hay que luchar hasta el final, hasta que nos dé", comenta. Sin embargo, sabe que después de lo sucedido las palabras suman poco: "No podemos fallar de estas maneras. Llevamos un año de mierda, hablar ya no vale nada".