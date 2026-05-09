Real Valladolid - Real Zaragoza: horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga Hypermotion
El Cádiz concede otra oportunidad al equipo de David Navarro tras sumar su novena derrota seguida en casa, esta vez ante el Deportivo
Es ahora o nunca. El Real Zaragoza tiene una nueva oportunidad de recortar puntos con la zona de salvación tras la derrota de este viernes del Cádiz contra el Deportivo por 0-1. Aunque el conjunto zaragocista no haya aprovechado los numerosos baches del equipo gaditano en el último mes, una victoria de los de David Navarro podría poner la salvación a un punto. En caso de victoria en el José Zorrilla, el zaragocismo tendrá un ojo puesto en el duelo del Mirandés en casa contra el Eiber y el del Huesca contra la Real Sociedad B, que cierra la jornada el lunes.
El Real Zaragoza vuelve a escena tras una semana convulsa marcada por los temas extradeportivos. Las amenazas en forma de pintadas que han recibido jugadores de la plantilla y directivos han marcado la actualidad de un equipo que tiene este sábado "otra final" para acercarse a la salvación. En frente, estará un Real Valladolid que está dirigido por el exentrenador zaragocista Fran Escribá.
Dónde ver el Real Valladolid - Real Zaragoza
El Estadio José Zorrilla apunta a tener una gran entrada para el partido de esta noche entre Real Valladolid y Real Zaragoza. El conjunto dirigido por Fran Escribá vuelve al calor del hogar tras la derrota por 2-1 del pasado fin de semana en casa de la UD Las Palmas. Los vallisoletanos suman siete de los últimos nueve puntos disputados como locales. El balón echará a rodar a las 18.30 horas y el equipo de David Navarro intentará romper una racha de seis encuentros consecutivos sin conseguir la victoria.
Los aficionados que no puedan o no deseen vivirlo desde el campo podrán vivir la retransmisión en directo a través de elperiodicodearagon.com, donde te contaremos minuto a minuto lo que ocurra antes y durante el partido y, a su conclusión, la crónica, contracrónica y declaraciones de los protagonistas del choque. También podrá seguirse por televisión a través del canal Vamos de Movistar y, en esta ocasión, a través de Aragón TV y Gol TV.
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