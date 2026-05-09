Real Valladolid - Real Zaragoza: horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga Hypermotion

Es ahora o nunca. El Real Zaragoza tiene una nueva oportunidad de recortar puntos con la zona de salvación tras la derrota de este viernes del Cádiz contra el Deportivo por 0-1. Aunque el conjunto zaragocista no haya aprovechado los numerosos baches del equipo gaditano en el último mes, una victoria de los de David Navarro podría poner la salvación a un punto. En caso de victoria en el José Zorrilla, el zaragocismo tendrá un ojo puesto en el duelo del Mirandés en casa contra el Eiber y el del Huesca contra la Real Sociedad B, que cierra la jornada el lunes.

El Real Zaragoza vuelve a escena tras una semana convulsa marcada por los temas extradeportivos. Las amenazas en forma de pintadas que han recibido jugadores de la plantilla y directivos han marcado la actualidad de un equipo que tiene este sábado "otra final" para acercarse a la salvación. En frente, estará un Real Valladolid que está dirigido por el exentrenador zaragocista Fran Escribá.

Dónde ver el Real Valladolid - Real Zaragoza

El Estadio José Zorrilla apunta a tener una gran entrada para el partido de esta noche entre Real Valladolid y Real Zaragoza. El conjunto dirigido por Fran Escribá vuelve al calor del hogar tras la derrota por 2-1 del pasado fin de semana en casa de la UD Las Palmas. Los vallisoletanos suman siete de los últimos nueve puntos disputados como locales. El balón echará a rodar a las 18.30 horas y el equipo de David Navarro intentará romper una racha de seis encuentros consecutivos sin conseguir la victoria.

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Los aficionados que no puedan o no deseen vivirlo desde el campo podrán vivir la retransmisión en directo a través de elperiodicodearagon.com, donde te contaremos minuto a minuto lo que ocurra antes y durante el partido y, a su conclusión, la crónica, contracrónica y declaraciones de los protagonistas del choque. También podrá seguirse por televisión a través del canal Vamos de Movistar y, en esta ocasión, a través de Aragón TV y Gol TV.