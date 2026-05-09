El uno a uno del Real Zaragoza. Rober ilumina el cementerio zaragocista

El talento de Rober fue lo poco destacable de este Real Zaragoza de mirada ya mortecina que apunta a Primera RFEF de forma más que clara tras su enésimo mal partido. El extremeño abrió caminos en ataque, pero fue demasiado poco en un equipo donde Dani Gómez se mostró tan incisivo como sin suerte y Toni Moya o Keidi Bare mejoraron tras el descanso. Insua, El Yamiq y Soberón fueron la cara muy negativa, mientras que Gomes manchó una buena actuación con el error del 2-0 en el Valladolid.

Adrián Rodríguez | 3 |

Superado. Recibió dos goles y no se le vio casi nunca seguro en un partido flojo.

Juan Sebastián | 3 |

Sufridor. Biuk le hizo padecer mucho con su velocidad, en ataque fue a más.

Insua | 1 |

Letal. Doble fallo en el 1-0 y un inicio del partido terrible, se entonó y acabó tocado

El Yamiq | 1 |

Paupérrimo. Confirmó que no está, primera parte horrible y relevado con molestias.

Larios | 4 |

Irregular. Algo más firme atrás que otros días, pero muy tímido en su banda.

Keidi Bare | 4 |

Desigual. Empezó nervioso y con faltas, tras el descanso se asentó, pero no le alcanzó.

Toni Moya | 5 |

Mejorado. Mala primera parte y mejoría después con balón. Mereció marcar.

Francho Serrano | 3 |

Lastrado. Lejos de su aportación, la rodilla le está gritando que ya basta.

Marcos Cuenca | 3 |

Escaso. Alejo le frenó a faltas y se diluyó, sin apenas presencia en el ataque.

Rober González | 6 |

Talentoso. El único faro en ataque, activo con el balón, pero no fue secundado.

Dani Gómez | 5 |

Incisivo. Obligó a una buena parada y dio una asistencia a Kodro. Lo intentó siempre.

También jugaron

Álex Gomes. Manchado |3|

Pinilla. Invisible |2|

Kodro. Activo |5|

Soberón. Terrible |0|

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Pomares. Desenchufado |2|