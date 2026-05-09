Recen lo que sepan: la previa del Valladolid-Real Zaragoza

Entre cuentas y cuentos, el Zaragoza afronta la enésima oportunidad de aferrarse a la vida. Otra derrota del Cádiz le otorga la posibilidad de reducir a un solo punto la distancia con la salvación, pero hace tiempo que el problema del Real Zaragoza no es de números. Porque la competición ha concedido tantas oportunidades al conjunto aragonés y este ha mandado al garete cada una de ellas que la calculadora ya no cuenta más allá de subrayar los seis encuentros sin ganar que acumula ya la escuadra de David Navarro y la aterradora sensación de que no es capaz de ganar a nadie.

Por eso, y porque todo apunta a la consumación de la tragedia, al Zaragoza ya solo puede salvarle uno de esos milagros de la Pilarica, el mejor efectivo zaragocista desde hace años y la principal artífice de que el equipo siga respirando.

Está todo tan podrido que el aire es irrespirable. La cruel derrota de hace ocho días ante el Granada pareció la puntilla para un Zaragoza envuelto en un drama en el que cada semana es peor que la anterior. El puñetazo de Andrada en el derbi más vergonzoso de la historia y las cuestionables sanciones del comité estaban destinados a aportar esa dosis de rasmia obligada para luchar por su vida a un equipo que, sin embargo, dejó claro que apenas tiene ya sangre en las venas. El fiasco frente al Granada no hizo sino anunciar una oleada de despreciables pintadas y amenazas por parte de supuestos aficionados que no representan a nadie salvo a ellos mismos y que más pronto que tarde pagarán por lo que han hecho. Nada justifica unos comportamientos incívicos y delictivos que también manchan, y de lo lindo, ese escudo al que exigen respeto y decoro los que muestran su malestar arrojando piedras a un autocar o sembrando el terror, ya no tanto a los futbolistas, sino también a sus parejas e hijos.

Así, entre líos, denuncias y un caldo de cultivo cada vez más peligroso, el Zaragoza se presenta en Valladolid con vida pero sin alma. En cuadro, como consecuencia de los numerosos problemas físicos de una considerable cantidad de jugadores, el duelo llega presidido por una considerable dosis de pesimismo. Porque hasta ahora el equipo tampoco ha ofrecido motivos para otra cosa que no sea ansiar que esta insoportable agonía acabe cuanto antes y comience una reestructuración tan profunda como el pozo al que asoma ya uno de los equipos más prestigiosos del fútbol nacional liquidado por la negligencia de sus dirigentes. En una semana como esta nadie ha salido a hablar más allá del entrenador y de un jugador. En un club medio normal, el presidente habría puesto el grito en el cielo en el vestuario y se habría dirigido a la masa social para implorar cordura y prometer cabezas. Pero en este Zaragoza huérfano de todo, el presidente vive en Miami, viene poco y habla menos porque el Zaragoza, según parece, no es sino un grano en el culo, una mancha en el historial, un error.

En un club medio normal, el presidente habría puesto el grito en el cielo en el vestuario y se habría dirigido a la masa social para implorar cordura y prometer cabezas. Pero en este Zaragoza huérfano de todo, el presidente vive en Miami, viene poco y habla menos porque el Zaragoza, según parece, no es sino un grano en el culo, una mancha en el historial, un error

Enfrente, el Valladolid de Escribá espera a los aragoneses con el ceño fruncido y la mirada encendida. Es el partido de la temporada en Pucela, que lucirá sus mejores galas para dejar la permanencia finiquitada y respirar tranquilos. Chuki, con molestias, jugará

Rueda el balón en Pucela, con el pavor que eso provoca en torno a un Zaragoza que echará mano de los jugadores que puedan o quieran jugar. Se supone que poblará David Navarro más el centro para otorgar libertad al renqueante Rober en la mediapunta y rescatar al añorado Keidi Bare, pero será ella, la de siempre, la esperanza. La única ya. Así que, crean o no, recen lo que sepan porque creer en este Zaragoza y en su salvación ya es solo una cuestión de fe.

Alineaciones probables:

Real Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Ramón Martínez, David Torres, Clerc, Juric, Ponceau; Federico, Chuki, Biuk; Marcos André.

Real Zaragoza: Adrián, Juan Sebastián, Radovanovic, El Yamiq, Larios, Keidi Bare, Mawuli, Pinilla, Francho, Rober y Dani Gómez.

Árbitro: Fuentes Molina (C. Valenciano).

Campo: Estadio José Zorrilla.

Horario: 18.30 horas. Aragón TV, LaLiga TV