Fallece Miguel Pérez Alloza, padre del segundo entrenador del Real Zaragoza Néstor Pérez

El fútbol aragonés despide hoy a una de sus figuras más queridas y respetadas. Miguel Pérez Alloza, padre de Néstor Pérez, ha fallecido a los 71 años de edad tras ser ingresado en la tarde de ayer en el hospital San Juan de Dios de la capital aragonesa. El velatorio está programado para mañana a partir de las 11.30 horas en el cementerio de Torrero y la misa será el martes a las 13.00 horas en el mismo lugar.

Miguel deja un vacío profundo tanto en su familia como en la Federación Aragonesa de Fútbol, donde ejerció como miembro del Comité Aragonés de Entrenadores de Fútbol durante más de diez años. La Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF) ha sido la primera entidad en expresar sus condolencias por el fallecimiento de Pérez: "Desde la junta directiva nos unimos al dolor de la familia y amigos. DEP".

El Real Zaragoza también se suma a las condolencias por el fallecimiento del padre de Néstor: "Desde el Real Zaragoza queremos transmitir nuestras más profundas condolencias por el fallecimiento de Miguel Pérez Alloza, padre de nuestro segundo entrenador Néstor Pérez y una referencia como técnico dentro del fútbol aragonés".

Cuando ingresaron a Miguel, Néstor se encontraba de viaje hacia Valladolid con el Real Zaragoza. El segundo entrenador de David Navarro supo que su padre había sido sedado ya con cuidados paliativos a la espera de un desenlace inminente. “Es lo que me habría pedido él: viaja, quédate y gana”, le dijo a su entorno más íntimo entre lágrimas.

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Néstor, destrozado por tantas cosas y que había sido el encargado de dirigir a los jugadores la arenga previa al choque en el vestuario, recibió el ánimo y el abrazo cariñoso de la delegación zaragocista en Valladolid, y, de vuelta ya en Zaragoza tras otro largo viaje en autobús, acudió, todavía con el chándal oficial y sin dormir, al centro hospitalario en el que su padre, sedado tras una larga enfermedad.