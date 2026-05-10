Una pelea entre aficionados del Real Valladolid y el Real Zaragoza acaba con una niña herida
Una trifulca tuvo lugar lugar tras el partido en las inmediaciones del José Zorrilla y provocó cargas policiales y daños a una persona ajena al conflicto
Tras el partido entre Real Valladolid y el Real Zaragoza en el estadio José Zorrilla, la tensión entre grupos de aficionados de ambos equipos escaló hasta producirse un enfrentamiento que tuvo como consecuencia una víctima fortuita. Según ha informado El ESPAÑOL, una pelea entre radicales de ambos equipos provocó que una menor de aproximadamente 10 años ajena a la trifulca sufriera daños en la pierna.
Para disolver la pelea entre ambos grupos habrían sido necesarias cargas policiales por parte de las autoridades que acudieron de inmediato al lugar de los hechos. A raíz de lo sucedido, relata este medio, todavía no hay detenciones, aunque sí se han realizado dos denuncias por parte de la Policía Municipal.
La derrota del Zaragoza en Pucela fue un duro golpe que pudo suponer dar un paso definitivo hacia el descenso a Primera RFEF, aunque para el conjunto blanquivioleta, significa conseguir de manera virtual la salvación. Así, tras el duelo en tierras vallisoletanas, varios ultras del Real Valladolid se habrían encontrado en el aparcamiento a un aficionado desplazado del Real Zaragoza y habrían arremetido contra él.
El momento se volvió crítico cuando un grupo de seguidores del conjunto blanquillo llegaba y presenciaba la escena, incurriendo en el acto en un enfrentamiento directo entre los dos grupos que, según fuentes presenciales, portaban pasamontañas. Fue entonces cuando una niña que pasaba cerca fue víctima fortuita del lanzamiento de objetos entre radicales.
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